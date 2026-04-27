開幕から低迷し、ア・リーグ東地区最下位に沈むレッドソックスは日本時間26日、コーラ監督、バスケスベンチコーチら計6人の首脳陣を大量に解任。今後は傘下3Aウースターのチャド・トレーシー監督が暫定的に指揮を執る。

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昨季は2021年以来、4年ぶりのポストシーズン進出を果たしたが、今季はエース左腕クロシェ（3勝3敗、防御率6.30）、主砲ストーリー（打率.198、2本塁打、17打点）と投打の主力を筆頭にレギュラー陣が軒並み不調。開幕からわずか1か月で首脳陣の首のすげ替えを行い、組織を変革して巻き返しを図る。

レッドソックスは常識にとらわないジョン・ヘンリー・オーナーの方針もあって、主力選手を惜しげもなく放出することで血の入れ替えを図ってきた。2012年にはエース右腕ベケット、主砲ゴンザレスら4人を放出し、ドジャースからは有望株を含めた若手5人を獲得。20年には18年のア・リーグMVPのベッツ、エース左腕プライスをド軍に放出した。レ軍による主力の放出はチームの雰囲気を変えるため、年俸総額を削減するためなど、理由は様々。今後もチーム状態が上向かず、夏場に地区優勝、ポストシーシーズン進出が絶望的になれば、トレードデッドライン（今季は米東部時間8月3日午後6時=日本時間同4日午前7時）までに大量放出（ファイヤーセール）に動くのは必至だ。

レ軍は潜在能力の高い選手が豊富で、トレード市場では引く手あまた。出場機会が少なく、日本球界復帰も噂される吉田正尚（32=今季17試合で打率.261、0本塁打、5打点）も、高年俸（約27億円）が障壁となり、単独では買い手が付かないともっぱら。主力とのセットで売りに出されるかもしれない。

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メジャーといえば、吉田と同じく崖っぷちに立たされているドジャースの佐々木朗希だが、ここにきて性格面に変化の兆しが見えている。ようやく危機感が芽生えたのか、周囲に「ヤバイです」と漏らしているという。その心境は行動にどう表れているのか。逆に言えば、変化を余儀なくされるほどの窮状とはどのようなものなのか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希にマイナー落ちの危機感…意固地やめた？ 周囲に「ヤバいです」と漏らし では、それらについて詳しく報じている。