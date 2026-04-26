BMW×CASETiFYコラボ登場！サステナブル×洗練デザインの新作スマホケース

ラグジュアリーな世界観と最先端のデザインが融合♡BMWとCASETiFYによる待望の第2弾コレクションが登場しました。環境に配慮した素材と、日常に寄り添う洗練されたデザインを両立した今回のラインナップは、ファッション感覚で楽しめるテックアクセサリーが揃います。自分らしさを大切にしたい女性にこそ注目してほしい、特別なコレクションです♪

サステナブル×高級感デザイン

今回の「BMW | CASETiFY」コレクションは、環境への配慮と洗練されたデザイン性を両立した点が大きな魅力。

BMW車両のリサイクルアルミニウムや、使用済みスマホケースを再利用した素材を採用し、サステナブルなものづくりを実現しています。

特に注目は、BMWロゴをエンボス加工で施したスマホケース。カメラリングにもリサイクルアルミニウムを使用した特別仕様で、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。

日常使いのアイテムだからこそ、上質さと環境意識を兼ね備えたデザインが嬉しいポイントです。

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機能美が光る多彩なアイテム

展開アイテムは、スマホケースからテックアクセサリーまで幅広くラインナップ。

・スマホケース：6,050円（税込）～

・テックアクセサリー：2,200円（税込）～

対応機種：Apple、Samsung、Googleデバイス

※機種により非対応あり

さらに「イノベーションコレクション」では、実際のBMWパーツをアップサイクルした限定アイテムも登場。耐久性とデザイン性を兼ね備えた、まさに特別感あふれる仕上がりです。

一方、「エバーグリーンコレクション」では、BMW Mシリーズに着想を得たスポーティなデザインを展開。レッドグラデーションやストライプなど、躍動感あるデザインが魅力です。

また、スマホスタンドとしても使えるグリップアクセサリーなど、実用性の高さも見逃せません。日常の中で“使いやすさ”と“おしゃれ”を両立できるのが嬉しいですね♡

購入方法と発売情報

本コレクションは以下の通り発売されています。

・発売日：2026年4月21日（火）

・オンライン：17時より販売開始

・店舗：各店舗オープン時間より販売

販売店舗：

CASETiFY OSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

また、専用アプリ「CASETiFY Colab」からも購入可能。お気に入りアイテムをスムーズに手に入れたい方は、事前のチェックがおすすめです。

日常を格上げする特別コレクション

ただのスマホケースではなく、ライフスタイルを彩る存在へ。BMWのヘリテージとCASETiFYの革新性が融合した今回のコレクションは、持つだけで気分を高めてくれるアイテムです。

サステナブルな視点を取り入れながら、自分らしいスタイルを楽しめるのも魅力のひとつ。毎日使うものだからこそ、デザインにも意味にもこだわりたい方にぴったりです。

ぜひこの機会に、ワンランク上のテックアクセサリーを取り入れてみてください♪