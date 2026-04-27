福島『LIVE AZUMA 2026』第1弾出演者 新しい学校のリーダーズ、MONGOL800、湘南乃風ら8組発表
10月17日、18日に福島・あづま総合運動公園、福島あづま球場で開催される音楽フェス『LIVE AZUMA 2026』の第1弾出演アーティストが発表された。同フェスは今年で5周年を迎える。
【画像】『LIVE AZUMA 2026』第1弾アーティスト
第1弾として出演が決定したのは、新しい学校のリーダーズ、GENIC、MONGOL800、OddRe:、レトロリロン、湘南乃風、SPECIAL OTHERS、Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -の8組。沖縄を拠点に独自の音楽活動を展開し続けるMONGOL800、昨年に続く出演となる湘南乃風、ワールドワイドに活動を広げる新しい学校のリーダーズをはじめ、多彩なラインナップがそろった。
GENICは、昨年メジャーデビュー5周年を迎え、初の日本武道館公演を開催。今年は自身最大規模のホールツアーを開催する。SPECIAL OTHERSは、今年メジャーデビュー20周年を迎える4人組インストゥルメンタルバンド。昨年、メンバーの体調不良により無念の出演キャンセルとなったレトロリロンがリベンジを果たす。
さらに、ロックバンドの新世代を定義する新人として注目されるOddRe:、Nujabesが遺した音楽や楽曲を世界で活躍するミュージシャンたちとのコラボレーションによって再構築するバンド・プロジェクトTribe Sampler Collectiveも出演。Tribe Sampler Collectiveは、-Nujabes Tribute Set-として登場する。
今年もステージ以外のマーケット、ワークショップエリアは「PARK LIFE」として入場無料で開催。東北ラーメンブース「東北拉麺屋台村」をはじめ、福島を中心とした東北を彩る約120店舗以上が集まるほか、キッズ向けコンテンツやARTが楽しめる空間なども展開される。
チケットはオフィシャル1次先行受付がスタート。駐車場付きのセット券は同先行のみの受付となる。また、今年から「PARK STAGE」のみ入場可能なチケットも登場する。
■『LIVE AZUMA 2026』
日程：10月17日（土）、18日（日） 福島・あづま総合運動公園、福島あづま球場
出演者：
新しい学校のリーダーズ／GENIC／MONGOL800／OddRe:／レトロリロン／湘南乃風／SPECIAL OTHERS／Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -
【画像】『LIVE AZUMA 2026』第1弾アーティスト
第1弾として出演が決定したのは、新しい学校のリーダーズ、GENIC、MONGOL800、OddRe:、レトロリロン、湘南乃風、SPECIAL OTHERS、Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -の8組。沖縄を拠点に独自の音楽活動を展開し続けるMONGOL800、昨年に続く出演となる湘南乃風、ワールドワイドに活動を広げる新しい学校のリーダーズをはじめ、多彩なラインナップがそろった。
さらに、ロックバンドの新世代を定義する新人として注目されるOddRe:、Nujabesが遺した音楽や楽曲を世界で活躍するミュージシャンたちとのコラボレーションによって再構築するバンド・プロジェクトTribe Sampler Collectiveも出演。Tribe Sampler Collectiveは、-Nujabes Tribute Set-として登場する。
今年もステージ以外のマーケット、ワークショップエリアは「PARK LIFE」として入場無料で開催。東北ラーメンブース「東北拉麺屋台村」をはじめ、福島を中心とした東北を彩る約120店舗以上が集まるほか、キッズ向けコンテンツやARTが楽しめる空間なども展開される。
チケットはオフィシャル1次先行受付がスタート。駐車場付きのセット券は同先行のみの受付となる。また、今年から「PARK STAGE」のみ入場可能なチケットも登場する。
■『LIVE AZUMA 2026』
日程：10月17日（土）、18日（日） 福島・あづま総合運動公園、福島あづま球場
出演者：
新しい学校のリーダーズ／GENIC／MONGOL800／OddRe:／レトロリロン／湘南乃風／SPECIAL OTHERS／Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -