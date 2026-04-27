カカロニ、5・2ロッテ対ライオンズで始球式 栗谷「今までの人生の全てをその一球に…」
千葉ロッテマリーンズは、5月2日の埼玉西武戦(ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始)で、2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」を開催。お笑いコンビ・カカロニが始球式を行う。
【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈り
パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えることにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎えるカカロ二が“登板”。始球式は「パーソルDAY」のファーストピッチセレモニーとして、午後1時45分頃から行われる予定となっている。
＜カカロニ すがやコメント＞
「野球のイメージがない僕らに始球式という大役を与えてくださり大変光栄です！！ゴールデンウィークに遊びにきた子ども達にも楽しんでもらえるよう頑張りますのでよろしくお願いします！！ みんなで勝ちましょう！！マリーンズ！ファイティン！！」
＜カカロニ 栗谷コメント＞
「始球式！それは誰もが憧れるもの。そんな夢のような場所に立たせて頂けて感謝感謝感謝！今までの人生の全てをその一球に乗せて投げます！そして取ります。ストライクを！！」
【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈り
パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えることにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎えるカカロ二が“登板”。始球式は「パーソルDAY」のファーストピッチセレモニーとして、午後1時45分頃から行われる予定となっている。
「野球のイメージがない僕らに始球式という大役を与えてくださり大変光栄です！！ゴールデンウィークに遊びにきた子ども達にも楽しんでもらえるよう頑張りますのでよろしくお願いします！！ みんなで勝ちましょう！！マリーンズ！ファイティン！！」
＜カカロニ 栗谷コメント＞
「始球式！それは誰もが憧れるもの。そんな夢のような場所に立たせて頂けて感謝感謝感謝！今までの人生の全てをその一球に乗せて投げます！そして取ります。ストライクを！！」