カフェインレス”おいしいカフェインレスコーヒー”がリニューアル発売♪
2026年3月2日(月)よりUCC上島珈琲からUCC おいしいカフェインレスコーヒーのシリーズがリニューアル発売しました!カフェインを97%カットしたドリップコーヒーは、コーヒー本来のコクと風味がしっかり感じられます。全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアなどで発売されてます♪
カフェインを97%カット
UCC おいしいカフェインレスコーヒーシリーズは、厳選したアラビカ豆を100%使用し、カフェインを97%カットしたドリップコーヒー。
カフェインレスは味が薄いイメージがありますが、コーヒー本来のコクと豊かな香りをしっかり感じられる本格的なコーヒーになっています。
今回のリニューアルでは、トレンドに合わせてさらに美味しさを追求していて、従来の商品よりもさらに時間をかけて丁寧にローストし酸味を抑えてコク深さをアップしています。
豆の芯までじっくりと火を通し、コーヒー豆の甘みやコクが引き出されているんだとか。すっきりしたコーヒーの苦みや後味が楽しめます。
シナボン新作レッドチェリーボン♡今だけ味わう爽やかシナモンロール
おいしいカフェインレスコーヒー
お湯を注いだら、豊かな香りが広がります。
まろやかなコクでスッキリ飲みやすいドリップコーヒーです♪
おいしいカフェインレスコーヒー（コク深め）
お湯を注いだら香ばしい香りが広がります。
深いコクと苦みがしっかり感じ、本格的なコーヒーの味わいを楽しめました♪
おいしいコーヒーのいれ方
バッグのキリトリ線に沿って切り、フックの下部をカップのフチにかけます。
少量の熱湯を注ぎ、約20秒蒸らした後.熱湯を2～3回に分けて(約140ml)注ぎます。
商品情報
UCC おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー8P
・希望小売価格：オープン価格
・発売日：2026年3月2日（月）
・発売エリア：全国の量販店、オンラインストアを中心とした全チャネル
UCC おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー（コク深め）8P
・希望小売価格：オープン価格
・発売日：2026年3月2日（月）
・発売エリア：全国の量販店、オンラインストアを中心とした全チャネル
※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。