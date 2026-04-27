カフェインレス”おいしいカフェインレスコーヒー”がリニューアル発売♪

2026年3月2日(月)よりUCC上島珈琲からUCC おいしいカフェインレスコーヒーのシリーズがリニューアル発売しました!カフェインを97%カットしたドリップコーヒーは、コーヒー本来のコクと風味がしっかり感じられます。全国のコンビニエンスストア、量販店、自販機、オンラインストアなどで発売されてます♪

カフェインを97%カット

UCC おいしいカフェインレスコーヒーシリーズは、厳選したアラビカ豆を100%使用し、カフェインを97%カットしたドリップコーヒー。

カフェインレスは味が薄いイメージがありますが、コーヒー本来のコクと豊かな香りをしっかり感じられる本格的なコーヒーになっています。

今回のリニューアルでは、トレンドに合わせてさらに美味しさを追求していて、従来の商品よりもさらに時間をかけて丁寧にローストし酸味を抑えてコク深さをアップしています。

豆の芯までじっくりと火を通し、コーヒー豆の甘みやコクが引き出されているんだとか。すっきりしたコーヒーの苦みや後味が楽しめます。

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おいしいカフェインレスコーヒー

お湯を注いだら、豊かな香りが広がります。

まろやかなコクでスッキリ飲みやすいドリップコーヒーです♪

おいしいカフェインレスコーヒー（コク深め）

お湯を注いだら香ばしい香りが広がります。

深いコクと苦みがしっかり感じ、本格的なコーヒーの味わいを楽しめました♪

おいしいコーヒーのいれ方

バッグのキリトリ線に沿って切り、フックの下部をカップのフチにかけます。

少量の熱湯を注ぎ、約20秒蒸らした後.熱湯を2～3回に分けて(約140ml)注ぎます。

商品情報

UCC おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー8P

・希望小売価格：オープン価格

・発売日：2026年3月2日（月）

・発売エリア：全国の量販店、オンラインストアを中心とした全チャネル

UCC おいしいカフェインレスコーヒー ワンドリップコーヒー（コク深め）8P

・希望小売価格：オープン価格

・発売日：2026年3月2日（月）

・発売エリア：全国の量販店、オンラインストアを中心とした全チャネル

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。