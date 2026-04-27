ＮＨＫが、お笑いの開発番組「千鳥ノブと渋谷お笑い演芸館」（総合、５月２日後１１・００）の放送を決定したことが２７日、分かった。お笑いコンビ・千鳥のノブ（４６）がＭＣを務める同番組は２０２５年９月２２日の放送に続き２回目となる。

東京・渋谷にある架空の演芸館「渋谷お笑い演芸館」に集まった最強実力派芸人たちが、ここだけの新ネタを披露するバラエティー番組。昨年９月に第１回を放送すると、ＮＨＫ番組で類をみないとがった笑いが好評を博した。

今回はスタジオゲストに俳優の浜辺美波（２５）を招き、ロバート・秋山竜次（４７）真空ジェシカ・川北茂澄（３６）、ロングコードダディ・堂前透（３６）らが、新ネタ披露や大喜利で独特の世界観を作り上げた。

ノブは「今自分たちが面白いと思うものを、あまり手を入れずにフルでお届けしたいと。ＮＨＫさんで５０年ぐらいやりたい、歴史ある番組にできたらと（ネタと大喜利の）シンプルなフォーマットにした」と番組立ち上げ時の野望を語ったが、「１回目の放送を見たときに、５０年は無理だなと。濃すぎて胸焼けをした」と早くも断念したという。

好評を受けて「第２回ができてよかった」と話したノブだが、今回の芸人たちのネタを見て「オンエア後が怖い。これが許されるなら本当に良い国」と話した。浜辺は「ライトにお笑い番組を見て、楽しませていただいているが、今までのは何だったの？っていうぐらい、殴られたような衝撃を感じています」と感想を語った。