透きとおるように薄くスライスしたニンニクを等間隔に並べたトーストの写真が「X」で人気を集めました。通常の「ガーリックトースト」はすりおろしたニンニクをオイルとあえたものをパンに塗って焼いたものですが、こちらは薄切りされたとはいえダイレクトにニンニクそのものを味わえるのが迫力満点ですね！



【写真】ニンニクの風味がダイレクトに楽しめますよ

「前にファミレスかどっかでガーリックトースト食べてた時、

『切ったニンニク塗るとかじゃなくて、スライス乗せて焼いたら若いもん喜ぶんじゃね？』

と思いついて、

今回作ってみたら大人気すぎてずーっと焼いてて、今ルームフレグランス ガーリックすぎて頭痛い」



こんな説明とともにこの「ガーリックトースト」の写真を投稿したのは「ことこと」（@kotokoKni04）さんです。



「めっちゃ美味しそうです」

「天才的な発想ですね！でも、部屋の匂いは確かに強烈そう...笑」

「ニンニクたっぷり！食べ応えありそう」



パワフルな「ガーリックトースト」の写真がたくさんの人の心をつかみました。



「ニンニクの下のオレンジはなんですか？ 焼いてから目玉焼き乗せるの？やってみたいっ！」

と「作ってみたい」人からもコメントが届きました。



「トーストたまごにはマヨネーズが美味しいので、パンに柔くしたバターを塗る→マヨネーズ塗ってニンニク乗せてトーストして、塩胡椒して焼いた目玉焼き乗せてます。オレンジなのは、ハリッサという辛い調味料を混ぜた（辛いの好きが多いので）マヨネーズを塗ってるからです」と答えることことさん。「ガーリックトースト」についてさらに詳しくお聞きしました。



「若いもん」全員大喜び！

投稿のテキストに「若いもん」とあったことから、さぞかし家には食べ盛りのお子さんたちが…と思いきや、「まず、我が家は夫と2人です」という、ことことさん。



実はことことさんのご主人は金属の加工技術を持った職人さんで、仕事以外に趣味でも金属加工をしているのだそう。そこで、「その趣味を通じて技術を習ったり知識を交換したりする10代から20代の『若いもん』が遊びに来るのです」といい、「皆にんにくが大好きで、みんなでキャンプやったりBBQやったりする時はネットで買ってきて丸ごと食べたりするくらい好きなのです。『スライスにんにく乗せて焼いたら美味しそうじゃない？』と言っただけで全員大喜びで、朝ごはんに用意したんですが、寝起きから喜んで食べてました」とこの「ガーリックトースト」をふるまった時のことを教えてくれました。



海外にまで反響が

確かに、朝一番でこのスタミナ満点のトーストにかぶりつけるのは「若いもん」ならではですね…！投稿が大きく拡散したことについては「みんなにんにく好きなんだなと思いました。海外で実際に作ってくださった方もいて、楽しんでいただけて嬉しいです」と反響が遠く、海を越えて届いたことを喜ぶ、ことことさん。



目玉焼きをのせても！

ことことさんに上手に作るためのコツをお聞きすると「スライスガーリック乗せたらバター塗れないので、室温にするかレンジで10数秒かけて柔らかくしたバターをまず塗って、マヨネーズ塗るといいと思います。辛いのが好きな方は、ハリッサという唐辛子のペーストをマヨネーズに混ぜると美味しいです」と教えてくれました。



また話題になった投稿の2枚目の写真に美味しそうな目玉焼きをトッピングしている様子も写っていますが、アレンジレシピについてもお聞きすると「今回は朝食として用意したので、タンパク質を足す意味で卵を乗せました。ゆで卵でもスクランブルエッグでも美味しいと思います。当日はこれに野菜スープを添えて出しました」（ことことさん）と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）