＜夫、介護離職ってマジ？＞介護歴30年のベテランを召喚！現実を知れば夫は変わる？【第5話まんが】
私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。最近、近所に住む義母（スミレ、70代）が体調を崩しやすくなり、夫を呼び出すことが増えました。私が「介護は実子で」と口酸っぱく言ってきた甲斐もあり、義母の世話は夫が一人で対応してくれています。しかし突然、夫が義母を自宅で看取りたいから介護離職するかも、と言い出したのです。私は先輩（モリ、50代半ば）の助言で義母の考えを聞いてみると、義母は夫以外の手を借りることに抵抗がなく、むしろ夫が亡き義父への後悔から「親孝行」にこだわっているのではないか、と語っていました。
私はできるだけ平静を装って言いました。
夫はどこか焦ったように、義母の介護の必要性についてペラペラと喋り出しました。
義母が介護サービスの利用に前向きだったことを話すと、夫はムッとしていました。外部の手を借りるのがとことんイヤなようです。
ヘルパーなどのサービスを利用すれば介護離職をしなくて済むのに……夫はまたしても聞く耳を持ちません。
翌日、私はまたパート先で先輩にグチってしまいました。
先輩が「長年介護をしている私の親友に話を聞いてみる？」と提案してくれました。
とても図々しいお願いだとわかっていましたが、どうしても夫の離職を防ぎたかったので、思い切ってお願いしました。
私は夫に、義母のもとを訪ねたことや義母が介護サービス利用に前向きな姿勢だったことを伝えました。しかし夫は「俺の母親のことだから口を出すな」と聞く耳を持たず、相変わらず仕事を辞める可能性も否定しませんでした。
夫と話した翌日、私がまた先輩に相談すると、介護歴30年の親友マチコさんを紹介してくれることになったのです。夫がマチコさんの話を聞いて、介護の現実を知れば介護離職の意思が変わるかもしれないと淡い期待を抱いています。
そして週末、私は先輩とマチコさんを自宅に招きました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
私はできるだけ平静を装って言いました。
夫はどこか焦ったように、義母の介護の必要性についてペラペラと喋り出しました。
義母が介護サービスの利用に前向きだったことを話すと、夫はムッとしていました。外部の手を借りるのがとことんイヤなようです。
ヘルパーなどのサービスを利用すれば介護離職をしなくて済むのに……夫はまたしても聞く耳を持ちません。
翌日、私はまたパート先で先輩にグチってしまいました。
先輩が「長年介護をしている私の親友に話を聞いてみる？」と提案してくれました。
とても図々しいお願いだとわかっていましたが、どうしても夫の離職を防ぎたかったので、思い切ってお願いしました。
私は夫に、義母のもとを訪ねたことや義母が介護サービス利用に前向きな姿勢だったことを伝えました。しかし夫は「俺の母親のことだから口を出すな」と聞く耳を持たず、相変わらず仕事を辞める可能性も否定しませんでした。
夫と話した翌日、私がまた先輩に相談すると、介護歴30年の親友マチコさんを紹介してくれることになったのです。夫がマチコさんの話を聞いて、介護の現実を知れば介護離職の意思が変わるかもしれないと淡い期待を抱いています。
そして週末、私は先輩とマチコさんを自宅に招きました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと