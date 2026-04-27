【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「飲み会行ってくる〜」本当にツラいの？＜第8話＞#4コマ母道場

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みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第8話　言いたいことを言えない【ハルコの気持ち】



【編集部コメント】

ハルコさん、優しすぎます……！！　「追い詰めるのも可哀想」と、言いたいことも言わず自己犠牲で毎日を頑張っています。「心の傷が癒えてないからまだまだ休まないと」と言う人とオール飲み会にルンルンで向かう人が同一人物だなんて、ちょっと考えにくい話ですよね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび