【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「飲み会行ってくる〜」本当にツラいの？＜第8話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第8話 言いたいことを言えない【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、優しすぎます……！！ 「追い詰めるのも可哀想」と、言いたいことも言わず自己犠牲で毎日を頑張っています。「心の傷が癒えてないからまだまだ休まないと」と言う人とオール飲み会にルンルンで向かう人が同一人物だなんて、ちょっと考えにくい話ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第8話 言いたいことを言えない【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、優しすぎます……！！ 「追い詰めるのも可哀想」と、言いたいことも言わず自己犠牲で毎日を頑張っています。「心の傷が癒えてないからまだまだ休まないと」と言う人とオール飲み会にルンルンで向かう人が同一人物だなんて、ちょっと考えにくい話ですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび