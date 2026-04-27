『チェンソーマン』のマキマにふんした大谷映美里　※「大谷映美里」Instagram

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　指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVEのメンバーである大谷映美里が、4月26日（日）に自身のInstagramを更新。アニメ『チェンソーマン』のキャラクター、マキマのコスプレを披露すると、ファンから「再現度高すぎてやばい」など反響が集まった。

【写真】上目遣いもかわいすぎ！　マキマのコスプレをした大谷の別カット

■スーツ姿が美しい

　この日大谷が公開したのは、『チェンソーマン』のマキマのコスプレをした6枚の写真。大谷は2日前に赤髪にイメチェンしたことを報告しており、今回のコスプレについては「赤髪だからできる！って思い立って今日やってみたよ」と説明している。

　投稿には、赤髪を三つ編みに結び、スーツを着こなす大谷の姿が収められており、クールに決められた表情やポーズは、マキマさながらの仕上がりだ。

　大谷の本格的なコスプレに、ファンからは「本物みたい」「実写版出れるぜったい」「まじで二次元から出てきた？」「大谷のネズミがいいです僕」「イケメロ」「推し贔屓無しでめちゃめちゃ似ていてびっくり！」といったコメントが届いている。

引用：「大谷映美里」Instagram（@otani_emiri）