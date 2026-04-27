お笑い芸人の坂本ちゃんが4月26日、自身のインスタグラムを更新。指先の冷えと変色について投稿しました。



【写真を見る】【 坂本ちゃん 】 指先の「激しい変色」で困惑 「きゃー！やだー！」「指先冷えてたいへーん！」 ファンからは「今すぐ病院行って」と心配の声





坂本ちゃんは、「きゃー！やだー！あたしゃ末端冷え性ってのかしらん？だいぶ暖かくなった最近でも指先冷えてたいへーん！」と投稿。







続けて「特に早朝ウォーキングから帰ってきますと指先が白くなっちゃったりいたしますの！調べたら「レイノー現象」って言うんですって！困るわっ」と綴っています。







投稿には手の甲と指先を広げて掲げた写真も添えられており、指先が白く、あるいは黄色がかった色に変色している様子が確認できます。







暖かくなってきた季節にもかかわらず早朝ウォーキング後に症状が出るとのことで、フォロワーからも反響が寄せられています。





この投稿に「今すぐ病院行って‼︎明日？今！」「本当に病院へ行ってみてくださいね。お大事に」などの心配する声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】