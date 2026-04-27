戸田恵梨香「リブート」オファー時の本音ぶっちゃけ 役作りで参考にした人気女優＆本人の反応明かす
【モデルプレス＝2026/04/27】女優の戸田恵梨香が4月26日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。1月期に同局で放送されていた日曜劇場「リブート」の役作りについて語った。
【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで参考にした先輩女優
3月29日に最終回を迎えた本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス”。戸田は陸の妻・夏海（リブート前・山口紗弥加）と、夏海がリブートした裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士・幸後一香の1人2役を演じ、話題になった。
戸田は日曜劇場初出演となった「リブート」について、オファー時の心境を「ワクワクした」と振り返ると同時に、物語の特殊な設定には「話の内容を聞くと、どうもよくわかんなくて」と本音を吐露。企画書や台本を読む前にマネージャーから演じる役の説明を受けたものの「それが全然意味がわかんなくて。『私は松山ケンイチさんの奥さんっていうことなんだ』って言ったら『違います』って。『えっ？違う？私、誰？』って、自分って誰なの？って思う作品は初めてでした」と明かし「そこが難しかったです」と語った。
また、事務所の先輩女優である吉瀬美智子を役作りの参考にしたことが話題になると、戸田は「いつもその役ってどういう癖を持っているのかなとか、インスピレーションを受けて肉付けしていくんですけど」と自身のスタイルを説明。洗練されたかっこいい大人の女性・一香を演じるにあたり「どういうアプローチがかけられるかな？って思った時に、ふと『はあっ！』って（脳裏に）吉瀬さんが出てきて。一香はみっちゃん（吉瀬）にしようみたいな。すぐさまメイクさんとスタイリストさんに『みっちゃんのインスタをいっぱい見てください』って言って」と役作りの裏話を明かした。
さらに、戸田は3月16日に自身のInstagramで吉瀬を参考に役作りしたことを明かしていたため「私のインスタを見て（吉瀬本人に）伝わったらしくて。『ウケる』って言ってたらしいです」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS系
【Not Sponsored 記事】
【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで参考にした先輩女優
◆鈴木亮平主演「リブート」
3月29日に最終回を迎えた本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求める“エクストリームファミリーサスペンス”。戸田は陸の妻・夏海（リブート前・山口紗弥加）と、夏海がリブートした裏組織「ゴーシックスコーポレーション」の公認会計士・幸後一香の1人2役を演じ、話題になった。
◆戸田恵梨香「リブート」役作り秘話
戸田は日曜劇場初出演となった「リブート」について、オファー時の心境を「ワクワクした」と振り返ると同時に、物語の特殊な設定には「話の内容を聞くと、どうもよくわかんなくて」と本音を吐露。企画書や台本を読む前にマネージャーから演じる役の説明を受けたものの「それが全然意味がわかんなくて。『私は松山ケンイチさんの奥さんっていうことなんだ』って言ったら『違います』って。『えっ？違う？私、誰？』って、自分って誰なの？って思う作品は初めてでした」と明かし「そこが難しかったです」と語った。
また、事務所の先輩女優である吉瀬美智子を役作りの参考にしたことが話題になると、戸田は「いつもその役ってどういう癖を持っているのかなとか、インスピレーションを受けて肉付けしていくんですけど」と自身のスタイルを説明。洗練されたかっこいい大人の女性・一香を演じるにあたり「どういうアプローチがかけられるかな？って思った時に、ふと『はあっ！』って（脳裏に）吉瀬さんが出てきて。一香はみっちゃん（吉瀬）にしようみたいな。すぐさまメイクさんとスタイリストさんに『みっちゃんのインスタをいっぱい見てください』って言って」と役作りの裏話を明かした。
さらに、戸田は3月16日に自身のInstagramで吉瀬を参考に役作りしたことを明かしていたため「私のインスタを見て（吉瀬本人に）伝わったらしくて。『ウケる』って言ってたらしいです」と笑顔で語った。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS系
【Not Sponsored 記事】