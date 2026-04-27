

2025年開催の様子 提供：MUSIC BLUE TAKAMATSU実行委員会

香川県の内外から多くのアーティストが集まる街角音楽イベント「高松ミュージックブルーフェス」が、5月4日と5日の2日間、高松市で開かれます。

高松ミュージックブルーフェスは、生の音楽を通して人々の交流を生み出そうと2011年から開かれていて、今年で16回目を迎えます。

5月4日と5日の2日間、高松市の丸亀町商店街やサンポートエリアなどの12会場で、ゲストミュージシャンを含め、合わせて121組のアーティストが演奏します。

期間中、会場ではアーティストの演奏を楽しめるほか、音楽と一緒に楽しめるフード・ドリンクに加えてTシャツやタオルなどのオリジナルグッズも販売します。

また、実行委員会は今年からイベントのスペシャルホームページを開設しました。出演アーティストの情報をスケジュール別や会場別にわかりやすく検索できます。

【高松ミュージックブルーフェス2026 スペシャルホームページ】

https://www.machikadomusic.net/musicblue/2026/