支配下契約締結予定であることが発表された西武の２年目左腕・佐藤爽投手が２７日、１軍の先発投手練習に合流。「うれしい、という気持ちが１番にきた」とはにかんだ。

この日は同じ左腕の菅井とキャッチボールを行った後、ポール間のランニングなどを行った。

今春は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走するも、オープン戦途中で２軍落ち。同じ育成左腕として１軍キャンプをともに完走した冨士大和投手が開幕前に支配下契約されたことに「悔しかったんですけど、オープン戦とかも冨士のほうが良かった。オープン戦までに調整できなかったっていう自分の実力不足を痛感したので、冨士が上がって頑張ろうという風にもう一度なれたというか。冨士の支配下はうれしかったですけど、負けてられないっていう気持ちにはなりました」と刺激を受け、黙々と鍛錬を積んできた。

支配下契約締結は、３０日の予定。「まずは３０日まで怪我せずにしっかり本契約結んでもらえるように。まずはそこをクリアしてから次の目標が出てくると思うので、先のことは考えずあと４日間ぐらいを大切にしていきたい」と一歩ずつ着実に歩みを進めていく。

佐藤爽は星槎道都大から２４年育成ドラフト４位で西武に入団。プロ２年目の今季はファームで５試合に登板（うち先発４）し、３勝０敗、防御率１・３７と安定した成績を残している。