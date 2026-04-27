きのう愛知県美浜町で消防車が盗まれた事件で、出動現場で消防車は放水に備えて施錠はせず、車止めをした状態だったことが分かりました。

【写真を見る】“不審火”で出動した消防車を盗んだ疑い 57歳男を逮捕 放水に備えエンジンかけたまま施錠せず… 9キロほど離れた場所で見つかる 愛知

この事件はきのう未明、美浜町の名鉄河和駅で女子トイレの壁が焼ける不審火があり、消火活動に出動した消防車が盗まれたものです。

（警察官）「降りてこい いいから」「早く降りてこい！」



消防車は9キロほど離れた武豊町で見つかり、運転席にいた千葉県木更津市に住む57歳の男が逮捕されました。

放水に備え…エンジンかけたまま施錠せず

消防によりますと盗まれた当時、消防車は放水に備えてエンジンをかけたまま施錠はしておらず、後輪に車止めをした状態で、隊員3人全員が車から離れていたということです。

消防は、通常通りの運用だったと説明していますが、「管理体制を検証するとともに対策を検討したい」と話しています。