ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）が２６日に放送され、今春大学生になったゲストの姿に驚きの声が上がった。

スタジオに登場したのは、モデルで女優の本田紗来（１９）。司会の上田晋也から「紗来ちゃん１９歳の大学生になったんだって。大きくなったよな〜。君、ガリバートンネル通っただろ！」と驚かれ、本田は「えっ！大人になりましたか？」と笑顔。上田は「大人になったよ」と感心した。

５人きょうだいの末っ子。優しすぎる「ホワイトハラスメント」に関する話題では、“家族が優しすぎる”と告白。「５人きょうだいでみんな１人暮らしを始めて両親と３人で住んでたんですけど、母と父が５人分の愛情を注いでくれて」と明かし、家族が洋服を片付けたり、荷物を持ってくれたりして「どんどんだめな人間になっていく」と苦笑した。

この日はワンピースで大人っぽい雰囲気。ネットも「うっわｗ 本田紗来ちゃんてこんな別嬪（べっぴん）さんになってるん？！」「本田紗来、めちゃめちゃ美人になってるー！！！」「美しい大人になったなぁ…」「久々に見たらすごい綺麗になってる」「めっちゃ可愛く大人になったね！」「大人の女性になりすぎでしょ はじめ誰かと思った」「急に成長したよな、別人か」と驚きが止まらなかった。

紗来は３月２日のインスタグラムで高校を卒業したことを明かし、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表。今月、「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と明大進学を報告した。