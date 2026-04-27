■これまでのあらすじ

夫と姫花が会社の会議室で会っていた。姫花は、夫婦仲がうまくいっていない夫の相談に乗っていただけだと言う。そして夫は、やり直そうとしているのに信じてくれない妻のせいだと言い出す。姫花との運命の再会に心が揺れると夫は言うが、そこへ部長が現れて…。



夫と彼女による業務時間中の不適切な行動…。部長はこれを由々しき問題だと認識してくれたようです。社内でのふたりの処遇については、会社の判断に任せようと思います。

夫はまだ「違う」「誤解なんだ」と言い訳していましたが、家庭内の問題としてどう判断するか、私の心はもう決まっています。不自然な休日出勤や残業…同僚にも協力してもらい、しっかり証拠は集めてあります。何より、夫も彼女も反省の色は見えない。もうこんな計画的な裏切り、許すわけにはいきません。一度目は許したけれど、二度目はないと言ったはずです。本当に娘を愛しているならこんなことできるわけがない。もう終わり！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)