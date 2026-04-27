5月29日より新宿ピカデリーほかで全国ロードショーされる映画『シャオ・メイ／ローマ大決戦』の本予告が公開された。

参考：『鋼鉄ジーグ』監督によるカンフーアクション 『シャオ・メイ／ローマ大決戦』5月29日公開

本作は、2016年のダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で最多7部門を受賞した『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』のガブリエーレ・マイネッティ監督が手がけたイタリア製香港アクション。凄絶なカンフーバトルと、中国とイタリアという異文化の軋轢の中で激しく燃え上がる愛と憎しみのドラマを融合させた。アクション／スタント場面の数々は、『デッドプール＆ウルヴァリン』のヤン・リャン（楊亮）が監修している。

若き中国人女性シャオ・メイ（蕭梅／リウ・ヤーシー）は、行方不明の姉を捜すためローマへとやって来た。だが彼女が足を踏み入れた移民地区は、売春や人身売買がはびこる危険地帯だった。そこで食堂を営むマルチェッロ（エンリコ・ボレッロ）と出会ったメイは、彼の手を借り、姉を救うため、高級中華料理店「紫禁城」を根城にする凶悪犯罪組織に立ち向かうが……。

主演を務めたリウ・ヤーシー（劉亜西）はスタントウーマン出身。ディズニー実写版『ムーラン』では主演女優のスタントダブルを務めて注目されたほか、ツイ・ハーク監督『王朝の陰謀 闇の四天王と黄金のドラゴン』、ジャッキー・チェン主演『プロジェクトV』、『陰陽師：とこしえの夢』など、数々の作品にスタントとして参加してきた。初主演となる本作では、その驚異的な身体能力を遺憾無く発揮。抜群のスピード感と切れ味鋭いカンフー技の波状攻撃で悪党たちを叩きのめす。

公開されたのは、シャオ・メイ（リウ・ヤーシー）が次々に華麗なカンフーアクションを披露する本予告。映像は、行方不明の姉を探しにローマにやって来たシャオ・メイの、「姉の為なら命を賭ける」という決めゼリフとともに壮絶なアクションの火蓋が切られる。犯罪組織の拠点である中華料理店を舞台に、深紅のドレスをまとったシャオ・メイは、テーブルクロス振り回し、凄まじいカンフー技の連続で悪党たちを叩き伏せていく。そして、中華包丁、出刃包丁が次々と襲い来る厨房、霧に煙る深夜の駅舎、地下へ続く階段と、舞台を移しながらバトルはさらにエスカレート。シャオ・メイの唯一の理解者である食堂のコック、マルチェッロ（エンリコ・ボレッロ）の「君は組織に追われている。見つかったら殺されるぞ」というセリフが緊張感をさらに高めている。

あわせてマイネッティ監督からのメッセージ動画も到着。監督は、「今回イタリア映画と中国のカンフー・アクションという異なる文化を融合し、新しいジャンルの映画を作りました。日本の皆さんは過去2作品を応援してくださり、理解してくれています。とても光栄です」と語っている。

さらに、鮮烈な赤い光の中に浮かび上がる復讐の女神、シャオ・メイの雄姿、深夜の駅舎内で炸裂するカンフーアクション、悲しみに打ちひしがれ、涙を流すシャオ・メイの姿が捉えられた場面写真も公開された。

ガブリエーレ・マイネッティ監督 コメント今回イタリア映画と中国のカンフー・アクションという異なる文化を融合し、新しいジャンルの映画を作りました。日本の皆さんは過去2作品を応援してくださり、理解してくれています。とても光栄です。私は日本映画に大きな影響を受けていて、世界観、想像力を形成する1つにもなっています。日本の皆さんに気にいっていただけると嬉しいです。楽しんでご覧ください（文＝リアルサウンド編集部）