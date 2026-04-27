２７日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東紛争の長期化懸念を背景に、時間外取引で米長期金利や米原油先物が水準を切り上げたことが影響した。



２４日の米長期債相場が反発（金利は上昇）した流れを引き継ぐ形で、債券先物は小高くスタートした。ただ、トランプ米大統領が２５日に和平協議に向けた交渉団の派遣を中止すると表明したことで、両国の停戦交渉が進むとの期待感が後退。時間外での米長期金利の上昇が円債の重荷となったほか、米原油先物の上昇でインフレ圧力の高まりが意識され、一時１２９円７５銭まで軟化した。とはいえ、午前１０時すぎに米ニュースサイトのアクシオスが「イランはパキスタンの仲介を通じ、ホルムズ海峡の通航再開と戦争終結に向けた新たな合意案を米国に提示した」と報じたことが伝えられると、債券先物は下げ渋る動きとなった。



午前１１時の先物６月限月の終値は、前週末比１７銭安の１２９円８３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．４５５％に上昇し、その後は前週末に比べて０．０１５％高い２．４５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS