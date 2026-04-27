タレントの辻希美が4月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“食生活提案型スーパーマーケット”として人気を高めている「ヤオコー」での購入品を紹介する動画を公開した。

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2025年12月9日公開の動画にて、念願の“初ヤオコー”を体験する様子を伝えた辻。なんと2日連続で店を訪れ、人気の秘訣である自家製の惣菜やスイーツのおいしさに感動していた。今回はロケでヤオコーに行く機会があり、ついでに爆買いしてきた様子。動画タイトルには「今日は夕飯ラクする日！」とあり、お気に入りの惣菜を中心に購入してきたようだ。

毎回購入するのは、ホイップつきのチョコバナナと、ローストビーフポテトボール。「お腹が空きすぎた」ということで、この2品をつまみながら紹介したのが、こちらも必ず買って帰るという、なめらか寄せプリン。前回の動画でも大絶賛だったが、「ヤオコーのプリンが一番美味しい」というほどハマっているようだ。

鉄板焼明太クリームうどん、ローストビーフ、豚タン塩など、豊富な惣菜に目移りしながら気になる商品を購入した辻だが、中でも「ずっと気になっていた」一品が、自家製厚焼き玉子だ。売り場にあるキッチンで作られているもので、一口頬張ると「うまい！」の一言。甘い味つけが辻自身のレシピと似ているとのこと、「マジで美味しい」を繰り返していた。子どもたちからも「ママの玉子焼きに似ている」と大好評だ。

「夕飯ラクする日」と言いつつ、「子どもたちに美味しいお肉を食べさせたい」と、出来合いの惣菜だけでなくちゃっかり黒毛和牛モモブロックを購入しているのも、常に家族を大切にするママらしい。動画コメント欄には、「ヤオコーの卵焼きが美味しくてよく買いに行ってたけど、まさかの辻ちゃんの作る卵焼きと同じ味って凄すぎる」「買ったことある商品が多くて、わかるわかる美味しいよね！と思いながら観ました笑」「辻ちゃんの口からヤオコーってまじで親近感しかない」など共感の声が寄せられている。

（文＝向原康太）