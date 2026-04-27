「出せよ」「笑えない」３月に日本代表デビューの21歳FWがまた“出番なし”で懸念の声「出場時間激減してる」
３月のスコットランド戦で鮮烈な日本代表デビューを飾ったヴォルフスブルクのFW塩貝健斗が苦しんでいる。
直後のレバークーゼン戦（３−６）で出番なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの途中出場。そして、４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節のボルシアMG戦では、また出場機会がなかった。
21歳のストライカーは、スコットランド戦でも終盤投入ながらアシストをマーク。北中米ワールドカップのメンバー入りへの期待が一気に高まった。
だが、チームが降格圏に沈んでいるにもかかわらず、その後のリーグ戦４試合で11分の出場のみでは、アピールするのは難しい。
この状況にインターネット上では、次のような声が上がった。
「塩貝出せよな」
「ワールドカップ落選現実的なってきたな。試合すら出れないとか。移籍失敗したな」
「ここに来て出場時間激減してるな」
「監督交代は致命的だった」
「冬に完全移籍してほとんどチャンス与えられずチームは２部降格って笑えないな」
「出場ないのが残念」
「移籍しなかった方がW杯のメンバー入りする確率高かったかもね」
残り３試合でどれだけチャンスをもらえるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
直後のレバークーゼン戦（３−６）で出番なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの途中出場。そして、４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節のボルシアMG戦では、また出場機会がなかった。
21歳のストライカーは、スコットランド戦でも終盤投入ながらアシストをマーク。北中米ワールドカップのメンバー入りへの期待が一気に高まった。
この状況にインターネット上では、次のような声が上がった。
「塩貝出せよな」
「ワールドカップ落選現実的なってきたな。試合すら出れないとか。移籍失敗したな」
「ここに来て出場時間激減してるな」
「監督交代は致命的だった」
「冬に完全移籍してほとんどチャンス与えられずチームは２部降格って笑えないな」
「出場ないのが残念」
「移籍しなかった方がW杯のメンバー入りする確率高かったかもね」
残り３試合でどれだけチャンスをもらえるか。
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