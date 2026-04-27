「パスのタイミングが抜群」２試合連続で先制点を演出！ 日本代表DFの絶妙アシストに脚光「連係が美しい」「調子良さそう」
現地４月26日に開催されたブンデスリーガ第31節で、日本代表DF菅原由勢が所属するブレーメンが敵地でシュツットガルトと対戦。１−１で引き分けた。
この一戦に菅原は右ウイングバックで先発出場。すると18分に先制点をアシストする。右サイドを駆け上がりイェンス・ステーイからパスを受けると、すぐにマイナスにリターン。ステーイが右足のダイレクトシュートをファーサイドに流し込んだ。
25歳の日本人は前節のハンブルク戦（３−１）に続いて２試合連続で先制点をアシスト。SNS上では「パスのタイミングが抜群」「W杯は呼ぶべきだと思う」「連係が美しい」「調子良さそう」「完璧なアシスト」「見ていて気持ちいい崩し」「結果を積み重ねているのが頼もしい」といった声があがっている。
なお、菅原はこれで今季のリーグ戦６アシスト目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】菅原由勢が２試合連続のアシスト！
この一戦に菅原は右ウイングバックで先発出場。すると18分に先制点をアシストする。右サイドを駆け上がりイェンス・ステーイからパスを受けると、すぐにマイナスにリターン。ステーイが右足のダイレクトシュートをファーサイドに流し込んだ。
25歳の日本人は前節のハンブルク戦（３−１）に続いて２試合連続で先制点をアシスト。SNS上では「パスのタイミングが抜群」「W杯は呼ぶべきだと思う」「連係が美しい」「調子良さそう」「完璧なアシスト」「見ていて気持ちいい崩し」「結果を積み重ねているのが頼もしい」といった声があがっている。
なお、菅原はこれで今季のリーグ戦６アシスト目となった。
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