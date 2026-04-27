シュツットガルト戦に右WBで先発した菅原。（C）Getty Images

写真拡大

　現地４月26日に開催されたブンデスリーガ第31節で、日本代表DF菅原由勢が所属するブレーメンが敵地でシュツットガルトと対戦。１−１で引き分けた。

　この一戦に菅原は右ウイングバックで先発出場。すると18分に先制点をアシストする。右サイドを駆け上がりイェンス・ステーイからパスを受けると、すぐにマイナスにリターン。ステーイが右足のダイレクトシュートをファーサイドに流し込んだ。
 
　25歳の日本人は前節のハンブルク戦（３−１）に続いて２試合連続で先制点をアシスト。SNS上では「パスのタイミングが抜群」「W杯は呼ぶべきだと思う」「連係が美しい」「調子良さそう」「完璧なアシスト」「見ていて気持ちいい崩し」「結果を積み重ねているのが頼もしい」といった声があがっている。

　なお、菅原はこれで今季のリーグ戦６アシスト目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】菅原由勢が２試合連続のアシスト！

 