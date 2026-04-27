「パスのタイミングが抜群」２試合連続で先制点を演出！ 日本代表DFの絶妙アシストに脚光「連係が美しい」「調子良さそう」

「パスのタイミングが抜群」２試合連続で先制点を演出！ 日本代表DFの絶妙アシストに脚光「連係が美しい」「調子良さそう」