オーバル <7727> [東証Ｓ] が4月27日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の15.3億円→17.5億円(前の期は14.4億円)に14.4％上方修正し、増益率が6.0％増→21.2％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.7億円→7.9億円(前年同期は8.2億円)に38.4％増額し、減益率が30.1％減→3.3％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、前回予想どおり15,500百万円を見込んでおります。 利益面につきましては、販売単価の改善および収益性の高い製品を中心とした販売構成の改善が進んだことにより利益率が向上したことに加え、原材料費の上昇が当初想定を下回ったこと、ならびにシステム事業における収益性改善が進展したことなどにより、営業利益および経常利益は前回予想を上回る見通しとなりました。また、2026年３月期及び今後の業績見通し等を踏まえて、繰延税金資産の回収可能性に関する見積りを見直した結果、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても、前回予想を上回る見通しとなりました。 ※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により実際の業績は予想数値と異なる場合があります。