日経225先物：27日正午＝860円高、6万630円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万584.37円に対しては45.63円高。出来高は2万4032枚となっている。
TOPIX先物期近は3745.5ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比1.31ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60630 +860 24032
日経225mini 60620 +845 421951
TOPIX先物 3745.5 +21.5 36948
JPX日経400先物 34180 +225 1145
グロース指数先物 746 -6 3147
東証REIT指数先物 1893.5 +3 23
株探ニュース
TOPIX先物期近は3745.5ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比1.31ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60630 +860 24032
日経225mini 60620 +845 421951
TOPIX先物 3745.5 +21.5 36948
JPX日経400先物 34180 +225 1145
グロース指数先物 746 -6 3147
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