　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比860円高の6万630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万584.37円に対しては45.63円高。出来高は2万4032枚となっている。

　TOPIX先物期近は3745.5ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比1.31ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60630　　　　　+860　　　 24032
日経225mini 　　　　　　 60620　　　　　+845　　　421951
TOPIX先物 　　　　　　　3745.5　　　　 +21.5　　　 36948
JPX日経400先物　　　　　 34180　　　　　+225　　　　1145
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　-6　　　　3147
東証REIT指数先物　　　　1893.5　　　　　　+3　　　　　23

株探ニュース