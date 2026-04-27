北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表される中、きょう午前5時23分ごろ、北海道で最大震度5強を観測する地震があり、これまでに1人がけがをしています。

きょう午前5時23分ごろ、北海道の十勝南部を震源とする地震がありました。震源の深さは83キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。

この地震で北海道浦幌町で震度5強、新冠町で震度5弱、札幌市清田区などで震度4を観測しました。津波の心配はありません。

記者

「こちらの浦幌町の博物館では、地震の影響でガラスにひびがはいってしまっています」

浦幌町民

「最初は少しドドドって縦に揺れたあとに、横にドーンと。怖い。町民も不安だと思う」

消防によりますと、震度4を観測した函館市の90代の女性が揺れで転倒し、軽いけがをしました。

JR池田駅の高校生

「（揺れが）激しかった。いつもの電車が乗れなくて1本遅れた」

また、JRは線路の安全点検などのため、これまでに特急10本を含む85本が運休になっています。