日本銀行では27日から2日間、金融政策決定会合を開催します。中東情勢の悪化による原油価格の高騰などを受け、利上げは見送る方向です。

日銀内ではギリギリまで調整が行われていましたが、今回は利上げを見送る方向です。

この判断の要因は2つあります。1つ目は、石油輸送の要衝・ホルムズ海峡の封鎖を受けた日本経済への影響を見極めるのに時間を要している点です。日銀の植田総裁も「政策対応は非常に難しい」と述べるなど見極めに苦慮していて、ある日銀関係者は「停戦協議も見通せない中で、焦って決める状況ではない」と話しています。

2つ目は政府との調整です。今回の会合に先立ち、片山財務相は金融政策について、G7＝主要7か国の会合で「今は様子見だとの声が多かった」と明らかにしました。日銀内ではこれを「片山財務相によるけん制だ」とし、政府側が現時点での利上げに難色を示した形だと受け止められています。

ある日銀関係者も「景気は1回冷えると回復するのは大変だ」と景気へのダメージを警戒していて、日銀は政府との調整も踏まえ、次回以降も利上げについて慎重に検討する見通しです。