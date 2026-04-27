◇プロ野球パ・リーグ オリックス 9-4 日本ハム(26日、京セラドーム)

大砲っぷりに期待されての入団となったオリックスの新助っ人・シーモア選手。ここまで苦しんできましたが、直近カードで目覚めの兆しを見せています。

191cm、113キロと恵まれた体格を持つ27歳のシーモア選手。昨季はレイズ傘下の3Aで30HRを放ち、メジャーの舞台でも26試合に出場、1本塁打含む打率.205をマークしました。しかしNPB挑戦1年目となる今季は開幕から状態があがらず。期待されたパワーも見せつけられていませんでした。

それでも、24日の日本ハム戦で待望の一発。「1-1」の同点で迎えた7回、2アウト2塁で第3打席を迎えると、対する日本ハムの先発・伊藤大海投手の低めのスプリットを振り抜きました。確信した打球は、なんとスタンド上段となる5階席に飛び込む勝ち越し2ランとなりました。

さらに同一カード3戦目となる26日にも、そのパワーを披露。1点リードで迎えた3回に、1アウト1塁として第2打席を迎えると、対する有原航平投手の初球ツーシームをとらえます。打球はそのまま左中間方向のスタンドに飛び込む第2号2ランとなりました。

試合後のお立ち台では「どんどん打っていきたい」と意気込んだシーモア選手。今後の躍動にも注目です。