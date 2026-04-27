【ピザポテト「星のカービィ」コラボパッケージ】 4月下旬 発売 価格：オープン（税込み200円前後）

カルビーは、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売するゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたパッケージの「ピザポテト」を、4月下旬から全国のコンビニエンスストアで順次、期間限定発売する。価格はオープン（税込み200円前後）。

「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」により濃厚なチーズの味わいを表現している。

「星のカービィ」のゲームは1992年に初めて登場。「ピザポテト」も同じ1992年発売されたという共通点があることから、今回初となるコラボが実現した。

パッケージは全3種類のデザインが展開。すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィなどが描かれている。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.