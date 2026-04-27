楽天―西武戦

26日に行われたプロ野球・楽天―西武戦（楽天モバイル）は延長戦にもつれる緊迫の展開に。そんな中、グラウンドに現れた可愛らしい“乱入者”が話題になった。

0-0と両軍無得点のまま延長戦に突入。10回に西武が2死二塁のチャンスを迎えた。ここで一塁付近に思わぬ珍客が出現。可愛らしいハトだ。人に慣れているのか、一塁手・黒川に近づくようにトコトコ歩いている。一塁塁審がタイムをかけ、さりげなく歩み寄ってみたものの、飛び立つ様子はない。それでもなんとかファウルグラウンドへと出て、無事だった。

緊迫の場面も、当然ハトには関係ない。実況席でも「ハトさんには、このグラウンドから出て行ってもらう……」「平和の象徴ですから」などと話題に。実際の映像を「パーソル パ・リーグTV」公式Xが公開。「楽天モバイルにハト出現 優雅にテクテク散歩」と伝えた。

平和の象徴が思わぬ注目を浴びたこの後、西武は渡部、カナリオのタイムリーで3点を先制。そのまま3-0で勝利した。笑いを誘われたファンからは「流れをライオンズに持ってきてくれた」「屋外球場ならではのホッコリ」「イニング中はダメですよw」「今日のヒーロー説あるな」「流石のマイペースwwwかわええ」「こういうホッコリ珍事、私は好きだな」「幸運のハトや」「同じ鳥類なのに獅子に味方するんかよ」などと反響が集まった。



（THE ANSWER編集部）