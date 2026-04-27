【動画：パソコンで作業をしようとすると、『甘えん坊な猫』がやって来て…可愛すぎる光景】

まずはやってきたのは…

Youtubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」さんのおうちには双子のキジトラ猫百太さん、牛太郎さん、そして弟分の双子の黒猫貫太さん、小太郎さん4匹の猫が暮らしています。

とある日、飼い主であるとーちゃんはパソコンで作業をしようとテーブルに向かいました。するとすぐに4匹の中でも特に甘えん坊な百太さんがやって来て、とーちゃんとパソコンの間にすっぽりと収まります。

甘えん坊の百太さんはそれだけでは足りずにとーちゃんに「もっと撫でて！」と強く要求し、全身を預けて甘えます。

とーちゃん曰く「何事もニャンコが最優先」の生活を送っているので、猫ちゃんの要求は最優先。この日も百太さんが求めるままにパソコン作業の手を止めて相手をしたのだとか。しばらく撫でるとようやく百太さんの気が済んだようでパソコン作業を再開しますが…

百太さんの可愛さに負けてついつい「モフモフ」してしまうとーちゃん。

猫飼いさんなら思わず共感してしまう光景ではないでしょうか。

また別の日。

甘えん坊の百太さんは別の日もとーちゃんがパソコンで作業中にやって来てすっぽりと腕に収まったのだとか。

そして頭をこすりつけて「頭突き」をし、とーちゃんの腕にめり込むほどに甘えるのでした。

次なる「刺客」

満足した百太さんが去ると、ようやくとーちゃんはパソコン作業に取り掛かると思ったら、新たな「刺客」がやって来ました。

百太さんの双子の兄、牛太郎さんです。牛太郎さんは百太さんとは違った甘え方をするそうで…

とーちゃんのマウスを握る手の上に座る必殺「右手ホールド」を披露。こうやってとーちゃんがパソコンするのを阻止しようとしているんだとか。そしてこの日はこれだけでは終わりません。

弟黒猫の貫太さんも（キーボードを踏みながら）登場です。貫太さんは牛太郎さんがとーちゃんの元にやってくると必ずやって来るのだとか。2匹も前にいてはパソコンの画面もキーボードも見えず、作業ができません！

そんな心配をよそに、とーちゃんは猫たちをモフモフ。この貴重なスキンシップは、双方にとって至福の「ウィンウィン」な時間となったようです。

投稿には「ついついモフってしまう気持ち、良くわかります」「息子たち、かわりばんこに甘えに来れて偉い！」「めんこい」などのコメントが寄せられています。

Youtubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」では他にも百太さん、牛太郎さん、貫太さん、そして小太郎さんの個性豊かな4匹とそんな彼らを優しく見守る飼い主さんの穏やかな日常の様子がたくさん投稿されています。

百太さん、牛太郎さん、貫太さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Youtubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。