猫が嫌がるNG行為3選

1.大きな声で叱る

猫は、聴覚が大変優れているといわれています。人間では聞き取れない周波数の音まで聞こえるというのですから、耳のよさは人間に想像できないほどと言っていいでしょう。そのため、猫は大きな音を嫌がる傾向があります。

とくに、それがネガティブな声色だった場合はなおさらです。大きな声で叱ったり、怖い声で名前を呼ぶと、猫に大変なストレスを与えてしまうでしょう。恐怖心や警戒心が募った結果、飼い主さんそのものを恨んでしまう可能性もあるかもしれません。

2.一方的なスキンシップ

猫のことを可愛がるあまり、無理矢理なでたり抱っこしたりしていないでしょうか。猫は、気分でないときに構われるのを嫌います。飼い主さんの一方的な気持ちだけでスキンシップを取っていると、恨みにつながることもあるでしょう。

また、テリトリーにしている場所を荒らすのもご法度です。勝手に家具の位置を変えたり、お客さんが入ったりすると、猫にとっての安息の地を奪ってしまうことになります。安心できる場所を荒らされた結果、飼い主さんに恨みを抱いてしまうことも…。

3.日によって構い方が変わる

猫は、「毎日変わらないこと」を求める動物です。そのため、飼い主さんが気分屋だと、心を閉ざしてしまうことがあります。とくになにもしていなかったとしても、飼い主さんの行動そのものがストレスになってしまうのです。

例えば、忙しいときには放置して、暇なときには過剰に構う…ということはないでしょうか。飼い主さんの都合や忙しさは、猫には分かりません。そのため、会うたびに態度が違う人、という印象を与えてしまいます。飼い主さんへの信頼を失い、恨みに変わる可能性があるでしょう。

嫌な気持ちになる理由

猫は、「安心」が奪われたときに嫌な気持ちになります。安心できる場所がなくなった、安心できる人がいない、という環境におかれたとき、飼い主さんに恨みを募らせることになるでしょう。

分かりやすい例を出すと、動物病院に連れて行くときの「よくある1コマ」です。動物病院に連れていくためにネットやキャリーを出すと、それらを見るだけで嫌がって暴れてしまいます。これは、動物病院で怖い思いをしたため、ネットやキャリーに恨みを抱いてしまったという状態です。

また、猫は、嫌なことをされるといつまでも覚えているといわれています。一度嫌なことをされると、恨んだ状態のままの関係性が維持されるということです。

信頼を取り戻す方法

猫に嫌われてしまったら、まずは落ち着いて猫の様子を観察しましょう。飼い主さんと距離を取っていると思いますが、無理に近づくのはNGです。猫から近づいてくるのを、ひたすら待つのがおすすめです。

猫が近づいてきたら、まずは傍で座ることを目標にしましょう。このときも、無理に触ってはいけません。ただそこにいる、という状態を保ち、飼い主さんが無害な存在であることを確認させてあげてください。

隣に座る時間が伸びたら、徐々にスキンシップがとれるよう距離を縮めていきます。猫から触らせてくれるようになったら、関係性はだいぶ修復されているはず。ここまでの工程を、数週間、場合によっては数ヶ月かけて行うようにしてみてください。

まとめ

猫は、飼い主さんの悪気ない行動にストレスを感じることがあります。そのほとんどは、安心を奪ったことがきっかけといえるでしょう。一度失われた信頼は、取り戻すのが非常に困難です。

猫との暮らしの中では、嫌なことをしないことが一番大切です。また、気付かないうちに猫の地雷を踏まないよう、日々配慮することもポイント。万が一、恨みを買ってしまった場合は、焦らず少しずつ関係性を修復するようにしてください。