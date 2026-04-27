見た目も味も文句なーーーしッッ！！【ローソン】カスタードを堪能できる「新商品」って？

カスタード好きの人は今すぐ最寄りの【ローソン】へ！ 2週連続でカスタードがメインの「新商品」が登場。自分へのご褒美や、癒されたいティータイムにおすすめです。今回は数あるラインナップの中でも、4月14日に発売されたスイーツをご紹介します。満足感がありそうなスイーツをぜひ堪能してみて。

ムース & ホイップ仕立ての「カスタードプリンケーキ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「見た目も味も文句なーーーし」と絶賛したこちら。コロンとしたフォルムが可愛らしいケーキです。香ばしさが良いアクセントとして感じられそうな、ダマンド生地がベース。カスタードムースをのせたうえに、カスタードホイップもサンドされています。まろやかな風味が堪能できそうです。

中にはソースを注入した本格派！

「カスタードプリンケーキ」の中身をさらに深掘り。カスタードムースの中にはカスタードソースが注入されており、たまご感たっぷりの濃厚な味わいが期待できます。ベースもムース部分も厚みがあり、しっかりとお腹を満たしてくれそう。自分へのご褒美にぜひ選んでみて。

食べやすくカットされた「もち食感ロール（カスタードプリン）」

ローソンでお馴染みの“もち食感ロールシリーズ”から出た新作がこちら。深みのある色合いの生地と、断面の白さとのコントラストが映えるビジュアルがたまりません。6等分の食べやすいサイズにカットされており、空き時間に片手で食べられそうなお手軽感も嬉しいポイント。

クリームたっぷりなうえにソースまでサンド！

「もち食感ロール（カスタードプリン）」は、公式サイトによると「優しい甘さのプリン風味のクリームとカスタードプリンフィリング」にカラメルソースを合わせた贅沢仕様。まろやかな風味の中にコクを感じられて、このサイズながら満足感が得られそうです。専用の袋止めシールも付いており、時間をあけて少しずつ食べたいおやつにもぴったり。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino