宇宙飛行士の野口聡一氏が２７日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、５月２２日公開）の公開記念イベントに登場した。

「スター・ウォーズ」をきっかけに宇宙飛行士を志した野口氏。いままで３度、宇宙に行っており「３回目の時にグローグーのぬいぐるみを持って行ってるんですよ。一緒に宇宙ステーションに入ろうと思っていたら、強く持ちすぎてグローグーのほうが先に（宇宙空間に）入っていった。それくらい推しなんです」と熱い愛を語った。

作品の内容にちなみ、自身にとっての相棒を聞かれると「ビクター・グローバー」と回答。グローバーは１１日に地球に帰還したアルテミス２号にも乗っていた宇宙飛行士で「彼が新人のときに一緒ついて頑張ってくれた相棒。自分の相棒が月にまで行ってくれたのは本当にうれしい」と喜んだ。作中の「グローグー」と名前が似ているが、「しゃれじゃないですよ。『スター・ウォーズ』がパクっているだけ（笑）」とユーモアを交えて笑わせた。

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた「スター・ウォーズ」シリーズ最新作の日米同時公開を記念したイベント。１９７８年のシリーズ第１作「スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード４）」の公開時には長蛇の列ができ、新作が公開される度に多くのファンが訪れる”聖地”として愛される有楽町で行われた。