繊細な毛流れメイク！ ハーバー研究所「リアルフィットブロウライナー」
記事ポイント4本ブラシで毛流れを描くリキッドタイプのブロウライナー2026年6月18日(木)より数量限定で発売汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方
ハーバー研究所から、リキッドタイプのアイブロウライナー『リアルフィットブロウライナー』が登場。
4本に分かれたブラシで、自眉のような繊細な毛流れを描ける数量限定アイテムです。
ふんわりマットな質感と、肌になじむナチュラルブラウンの色味。
ハーバー研究所「リアルフィットブロウライナー」
商品名：リアルフィットブロウライナー価格：1,980円(税込)発売日：2026年6月18日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバーオンラインショップ更新予定：11:00頃カラー：ナチュラルブラウン販売形態：数量限定
『リアルフィットブロウライナー』は、立体感のある眉を描けるリキッドタイプのブロウライナー。
コシのあるブラシで、細い線も太めのラインも筆圧に合わせて描き分けられます。
リキッド特有のテカリを抑えた、ふんわりマットな仕上がり。
汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方で、描いた眉をしっかりキープします。
4本ブラシ
ブラシの先端は4本に分かれた形状。
眉毛を1本ずつ足すように、繊細な毛流れを素早く描けます。
すき間を埋めながらもベタッと重く見えにくい、自然な立体感。
下まつ毛のメイクにも使える多機能ライナーです。
美容液成分
海藻エキスコンプレックス：保湿成分オタネニンジン根エキス：皮膚コンディショニング成分パンテノール：ヘアコンディショニング成分ビオチノイルトリペプチド-1：ヘアコンディショニング成分
眉メイクをしながら、地肌と眉毛をすこやかに整える処方。
眉毛にコシを与えるパンテノールやビオチンも配合されています。
毎日の眉メイクに取り入れやすい、美容液成分入りの1本。
使い方
1：眉を描く部分をティッシュなどでおさえ、油分をオフ2：キャップを閉めたまま2〜3回軽く振ってから使用初回や色が出にくい場合：筆先を下向きにしてしばらく置き、手の甲やティッシュで色の出具合を確認筆先にファンデーションなどが付着した場合：ティッシュペーパーでやさしく汚れをオフ
油分をおさえてから描くことで、ラインが肌にフィットしやすい仕様。
筆先を清潔に保つことで、なめらかな描き心地を保てます。
朝のメイクにも使いやすい、振って描くだけのシンプルなステップ。
ミネラルカラー
ハーバーがこだわるミネラルカラーは、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製した無機顔料。
水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗る状態の色素です。
メイクは全品無添加で、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切無添加。
肌への使用感にも配慮した、ハーバーらしい処方です。
4本ブラシで自然な毛流れを描ける、数量限定のブロウライナー。
ナチュラルブラウンのやわらかな色味で、髪色を問わず使いやすい仕上がりです。
眉のすき間を繊細に埋めたい日にも、下まつ毛を描き足したい日にも頼れる1本。
ハーバー研究所『リアルフィットブロウライナー』の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
A. 2026年6月18日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売されます。
Q. 価格はいくらですか？
A. 価格は1,980円(税込)です。
Q. どんな色ですか？
A. どんな髪色にもなじみやすいナチュラルブラウンです。
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