繊細な毛流れメイク！ ハーバー研究所「リアルフィットブロウライナー」

記事ポイント 4本ブラシで毛流れを描くリキッドタイプのブロウライナー2026年6月18日(木)より数量限定で発売汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方 4本ブラシで毛流れを描くリキッドタイプのブロウライナー2026年6月18日(木)より数量限定で発売汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方

ハーバー研究所から、リキッドタイプのアイブロウライナー『リアルフィットブロウライナー』が登場。

4本に分かれたブラシで、自眉のような繊細な毛流れを描ける数量限定アイテムです。

ふんわりマットな質感と、肌になじむナチュラルブラウンの色味。

ハーバー研究所「リアルフィットブロウライナー」





商品名：リアルフィットブロウライナー価格：1,980円(税込)発売日：2026年6月18日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバーオンラインショップ更新予定：11:00頃カラー：ナチュラルブラウン販売形態：数量限定

『リアルフィットブロウライナー』は、立体感のある眉を描けるリキッドタイプのブロウライナー。

コシのあるブラシで、細い線も太めのラインも筆圧に合わせて描き分けられます。

リキッド特有のテカリを抑えた、ふんわりマットな仕上がり。

汗・水・皮脂に強いウォータープルーフ処方で、描いた眉をしっかりキープします。

4本ブラシ





ブラシの先端は4本に分かれた形状。

眉毛を1本ずつ足すように、繊細な毛流れを素早く描けます。

すき間を埋めながらもベタッと重く見えにくい、自然な立体感。

下まつ毛のメイクにも使える多機能ライナーです。

美容液成分

海藻エキスコンプレックス：保湿成分オタネニンジン根エキス：皮膚コンディショニング成分パンテノール：ヘアコンディショニング成分ビオチノイルトリペプチド-1：ヘアコンディショニング成分

眉メイクをしながら、地肌と眉毛をすこやかに整える処方。

眉毛にコシを与えるパンテノールやビオチンも配合されています。

毎日の眉メイクに取り入れやすい、美容液成分入りの1本。

使い方

1：眉を描く部分をティッシュなどでおさえ、油分をオフ2：キャップを閉めたまま2〜3回軽く振ってから使用初回や色が出にくい場合：筆先を下向きにしてしばらく置き、手の甲やティッシュで色の出具合を確認筆先にファンデーションなどが付着した場合：ティッシュペーパーでやさしく汚れをオフ

油分をおさえてから描くことで、ラインが肌にフィットしやすい仕様。

筆先を清潔に保つことで、なめらかな描き心地を保てます。

朝のメイクにも使いやすい、振って描くだけのシンプルなステップ。

ミネラルカラー

ハーバーがこだわるミネラルカラーは、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製した無機顔料。

水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗る状態の色素です。

メイクは全品無添加で、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切無添加。

肌への使用感にも配慮した、ハーバーらしい処方です。

4本ブラシで自然な毛流れを描ける、数量限定のブロウライナー。

ナチュラルブラウンのやわらかな色味で、髪色を問わず使いやすい仕上がりです。

眉のすき間を繊細に埋めたい日にも、下まつ毛を描き足したい日にも頼れる1本。

ハーバー研究所『リアルフィットブロウライナー』の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

A. 2026年6月18日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 価格は1,980円(税込)です。

Q. どんな色ですか？

A. どんな髪色にもなじみやすいナチュラルブラウンです。

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