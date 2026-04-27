松下洸平、『銀河の一票』若手政治家役は「異次元なおもしろさを誇るキャラクター」
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第2話が、27日に放送されるのに先立って日山流星演じる松下洸平のコメントが到着した。
【場面カット】その相手は？険しい表情で指を指すスーツ姿の松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。松下は与党の若手議員を熱演する。
自身が演じる流星について、松下は「異次元なおもしろさを誇るキャラクターです（笑）」と笑う。「蛭田さん（脚本）がお書きになる流星がコミカルでおもしろいので、僕はいただいたセリフを素直に演じるだけで、流星という人物を作り上げることができています。正直、かなり振り切って演じているので、こんなにやって怒られないかな？と思う瞬間もありますが…（笑）。あくまでエンターテインメントなので、“国会議員だからこうしなくては”という考えを捨てて、のびのびと楽しんで演じています」と話す。
黒木と野呂と、本格的にドラマで共演するのは初。「黒木さん演じる茉莉と野呂さん演じるあかりは、お互いに失ったものがあるからこそ通じ合う部分があって、バランスがとてもいいです。お二人にしか出せない“バディ感”がチャーミングで、いつもステキだなと思いながら拝見しています」と明かす。さらに、「僕のクランクインが第１話の公園のシーンで、黒木さんと初めてお芝居をする場面だったので、とても印象に残っています。流星はオン・オフの激しい人ですが、最初に幼なじみの茉莉との“オフ”のシーンを撮れたので、ベースを作ることができました。向き合うのが黒木さんでよかったです」と語り、野呂には「まだ同じシーンはありませんが、これから出てくると思うので、セリフを掛け合える日を今から楽しみにしています」と期待を寄せる
最後に「都知事選を本格的に描いた作品なので、僕自身とても勉強になっています。やっていいこととやってはいけないこと、ルール1つをとっても知らないことばかりで、新しい発見がたくさんあるのでおもしろいです。ただ、このドラマは、決して政治や選挙だけがメインではなく、光を追い求める人たちにスポットをあてています。これまで政治や選挙を描いてきたドラマの中でも、新たな視点や捉え方で“人間ドラマ”を描いた作品です。たくさん笑って、たくさん泣いて、見ていただく方に少しでも勇気や希望を受け取っていただけたらなと思います。第１話は、今後が気になるワクワクする終わり方だったので、ぜひ第２話、そして最後まで見届けてください。僕もまだ結末を知らないので、皆さんと同じ目線で楽しみたいと思います！」と結んだ。
■第2話あらすじ
「都知事になってください」「私はあなたに賭けたい」。都知事選への出馬を茉莉に突然懇願され、戸惑うばかりのあかり。ほかに適任者がいるはずだと断るが、茉莉は一歩も引こうとしない。
茉莉には思惑があった。最大与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ父・鷹臣（坂東彌十郎）から絶縁され、あらゆる後ろ盾を失った今、自分が政界に戻る方法はただひとつ。あかりを選挙に勝たせて都知事に押し上げ、自分を副知事に指名してもらうしかない。
「誰でもいいわけでもない」「あなたなんです」とまっすぐに思いをぶつけてくる茉莉に心を揺さぶられながらも、あかりはスナック『とし子』を辞めるわけにはいかないと出馬を固辞。それでもなお食い下がる茉莉を、とある場所で暮らす先代のママ・鴨井とし子（木野花）のもとに連れて行く。そして、とし子の店であかりが働くことになった10年前のいきさつを打ち明ける。
同じころ、民政党の内部では、都知事選をめぐる激しい攻防が始まっていた。鷹臣が子飼いの流星（松下洸平）の擁立に向けて裏で着々と準備を進めるなか、反発する都連の議員らは独自の候補者選びに動き出していた。
そんな折、茉莉は鷹臣の秘書・雫石（山口馬木也）に呼び出され、鷹臣からの伝言を告げられる。それは、自分を裏切った娘に父が突きつけた、冷酷な“最後通告”だった。
【場面カット】その相手は？険しい表情で指を指すスーツ姿の松下洸平
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。松下は与党の若手議員を熱演する。
黒木と野呂と、本格的にドラマで共演するのは初。「黒木さん演じる茉莉と野呂さん演じるあかりは、お互いに失ったものがあるからこそ通じ合う部分があって、バランスがとてもいいです。お二人にしか出せない“バディ感”がチャーミングで、いつもステキだなと思いながら拝見しています」と明かす。さらに、「僕のクランクインが第１話の公園のシーンで、黒木さんと初めてお芝居をする場面だったので、とても印象に残っています。流星はオン・オフの激しい人ですが、最初に幼なじみの茉莉との“オフ”のシーンを撮れたので、ベースを作ることができました。向き合うのが黒木さんでよかったです」と語り、野呂には「まだ同じシーンはありませんが、これから出てくると思うので、セリフを掛け合える日を今から楽しみにしています」と期待を寄せる
最後に「都知事選を本格的に描いた作品なので、僕自身とても勉強になっています。やっていいこととやってはいけないこと、ルール1つをとっても知らないことばかりで、新しい発見がたくさんあるのでおもしろいです。ただ、このドラマは、決して政治や選挙だけがメインではなく、光を追い求める人たちにスポットをあてています。これまで政治や選挙を描いてきたドラマの中でも、新たな視点や捉え方で“人間ドラマ”を描いた作品です。たくさん笑って、たくさん泣いて、見ていただく方に少しでも勇気や希望を受け取っていただけたらなと思います。第１話は、今後が気になるワクワクする終わり方だったので、ぜひ第２話、そして最後まで見届けてください。僕もまだ結末を知らないので、皆さんと同じ目線で楽しみたいと思います！」と結んだ。
■第2話あらすじ
「都知事になってください」「私はあなたに賭けたい」。都知事選への出馬を茉莉に突然懇願され、戸惑うばかりのあかり。ほかに適任者がいるはずだと断るが、茉莉は一歩も引こうとしない。
茉莉には思惑があった。最大与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ父・鷹臣（坂東彌十郎）から絶縁され、あらゆる後ろ盾を失った今、自分が政界に戻る方法はただひとつ。あかりを選挙に勝たせて都知事に押し上げ、自分を副知事に指名してもらうしかない。
「誰でもいいわけでもない」「あなたなんです」とまっすぐに思いをぶつけてくる茉莉に心を揺さぶられながらも、あかりはスナック『とし子』を辞めるわけにはいかないと出馬を固辞。それでもなお食い下がる茉莉を、とある場所で暮らす先代のママ・鴨井とし子（木野花）のもとに連れて行く。そして、とし子の店であかりが働くことになった10年前のいきさつを打ち明ける。
同じころ、民政党の内部では、都知事選をめぐる激しい攻防が始まっていた。鷹臣が子飼いの流星（松下洸平）の擁立に向けて裏で着々と準備を進めるなか、反発する都連の議員らは独自の候補者選びに動き出していた。
そんな折、茉莉は鷹臣の秘書・雫石（山口馬木也）に呼び出され、鷹臣からの伝言を告げられる。それは、自分を裏切った娘に父が突きつけた、冷酷な“最後通告”だった。