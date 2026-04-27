BOYNEXTDOOR、INI・高塚大夢からの“粋すぎる”プレゼントに大喜び TAESAN「本当に感動しました」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第3回が25日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
ゲストにINIの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾を迎えた今回は、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。
LEEHANは、ラジオ共演歴もあり、“魚好き”として親交のある高塚の登場ににっこり。そんな高塚は、BOYNEXTDOORのメンバー一人ひとりに粋なプレゼントを用意。木村も「いつ買ってきたの!?」、あんりも「初めて聞いた」という手土産にメンバーも大喜びする。
収録後、TAESANは「INIの先輩方はとても親切で、特に大夢さんが私たち6人のメンバーに合った植物をプレゼントしてくださり、本当に感動しました。絶対に忘れられません！」と喜びのコメント。WOONHAKは「INIの先輩方とは撮影を通じて良いご縁ができたようで幸せです。次に日本に行ったら一緒に食事に行くことになっているので、必ず連絡します！」と約束した。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
ゲストにINIの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾を迎えた今回は、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。
LEEHANは、ラジオ共演歴もあり、“魚好き”として親交のある高塚の登場ににっこり。そんな高塚は、BOYNEXTDOORのメンバー一人ひとりに粋なプレゼントを用意。木村も「いつ買ってきたの!?」、あんりも「初めて聞いた」という手土産にメンバーも大喜びする。
収録後、TAESANは「INIの先輩方はとても親切で、特に大夢さんが私たち6人のメンバーに合った植物をプレゼントしてくださり、本当に感動しました。絶対に忘れられません！」と喜びのコメント。WOONHAKは「INIの先輩方とは撮影を通じて良いご縁ができたようで幸せです。次に日本に行ったら一緒に食事に行くことになっているので、必ず連絡します！」と約束した。