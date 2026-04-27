【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】絶妙スルーパス→珍しく感情露わ（実際の様子）

スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が右足アウトサイドでのスルーパスは惜しくもアシストとはならなかったものの、直後に見せた感情露わな姿とともにファンの注目を集めた。

スタッド・ランスは日本時間4月25日、リーグドゥでナンシーと対戦。中村はスタメン出場を果たすと、1点リードで迎えた71分、バイタルエリア付近で圧巻のセンスを見せつけた。

ピッチ中央付近で前を向いた中村は、顔を上げてゴール前の状況を瞬時に把握。すると次の瞬間、右足のアウトサイドで相手ディフェンスの隙間を射抜く、鋭いカーブのかかったスルーパスを供給した。ボールは完璧な軌道でペナルティーエリア内へと転がったが、走り込む味方との呼吸がわずかに合わず、ボールはそのままゴールラインを割った。

決定機に繋がるはずのパスが通らなかった瞬間、中村は足を止め、納得がいかないといった様子で両手を左右に大きく広げた。「なぜ今のパスを感じてくれないのか」と言わんばかりのジェスチャーで感情を露わにしたが、味方にサムアップと拍手を送り、次のプレーへ気持ちを切り替える様子も捉えられた。

この一連のプレーに、SNS上のファンも即座に反応。「敬斗の素晴らしいパスが涙」「感じてくれよ」「敬斗もちょっと不満そうだったな」「敬斗うまい！」「中村敬斗選手のスルーパス」「惜しいぃ…」など、その技術を称賛しつつ、アシスト未遂を惜しむ声が続出した。

今季の中村は、現地メディアから「ランスの象徴」と称賛されるなど、チームの攻撃を牽引するハイパフォーマンスを維持している。この試合でも随所に高いクオリティを見せたが、チームはその後追いつかれ、1−1の引き分けで終了した。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）