アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、国会では、長期化に備えた経済対策などについて、高市首相が出席して議論が行われています。

野党側は、大型連休明けには国民生活に大きな影響が出るとして補正予算案の編成を求めましたが、高市首相は現状では必要ないとの認識を示しました。

立憲民主党・森本真治議員

「緊急経済対策の検討、その裏付けとなる補正予算、これも入らないと着手しないと、5月からどんどんどんどん休業が増えていったら、やはり我が国経済、大きな影響が出ますので」

高市首相

「先日成立をさせていただきました令和8年度予算の予備費も活用できますので、現時点で補正予算の編成が必要な状況とは考えておりません」

政府は現在、ガソリン価格抑制のために補助金を出すなどしていますが、高市首相は、財源は今年度予算の予備費の活用などで対応できると強調しました。また、原油の輸入についても「年を越えて安定供給のメドはついている」と改めて述べました。

さらに、高市首相は国民への節約要請について「経済、社会活動を止めるべきではない」と述べ、否定的な見方を示しました。

一方で、石油関連製品の供給の偏りや流通の目詰まりについては「一つ一つ解消している」とした上で、買い占めなどが起きないよう、「お一人お一人が必要な量を買い求めるようお願い申し上げる」と国民に呼びかけました。