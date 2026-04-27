『ポケモンGO』AED設置箇所が「ポケストップ」として登場 5月から開始で7月中旬までに全国1万3000箇所
ゲーム『Pokemon GO』（ポケモンGO）内で5月1日からAED設置箇所が「ポケストップ」として登場することが発表された。現実世界との接点を社会的意義のある取り組みに活かすため、日本AED財団とパートナーシップを締結し、日本AED財団が運営するAEDマップ「AED N@VI」の情報をもとに、一部のAED設置箇所に「ポケストップ」を設置する。
【画像】『ポケモンGO』AED設置箇所「ポケストップ」に！経緯全文
公式サイトでは「東京都内約1,000箇所からスタートし、7月中旬までに全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順次登場予定です」と説明。「さらに、AEDをより身近な存在に感じていただけるよう、AED設置情報をもとに設置される「ポケストップ」には、てあてポケモン「パーモット」がデザインされた特別なフォトディスクが表示されます」と伝えた。
『Pokemon GO』を通して身近にあるAEDに気づき、いざという時の備えとなるよう、ゲームを楽しみながら身近なスポットを探してみてください。『Pokemon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえ、国や自治体等の法令や方針等に従ってお楽しみください。今後行われるイベントについて、開催が中止、または内容が変更になる可能性があります。今後の最新情報は、ソーシャルメディア、プッシュ通知、およびメールでのご案内などをご確認ください」と説明している。
【画像】『ポケモンGO』AED設置箇所「ポケストップ」に！経緯全文
公式サイトでは「東京都内約1,000箇所からスタートし、7月中旬までに全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順次登場予定です」と説明。「さらに、AEDをより身近な存在に感じていただけるよう、AED設置情報をもとに設置される「ポケストップ」には、てあてポケモン「パーモット」がデザインされた特別なフォトディスクが表示されます」と伝えた。