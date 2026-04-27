わんちゃんの散歩に行こうと準備をした飼い主さん。しかし、わんちゃんはお散歩よりも大好きなおじいちゃんと一緒にいたいようで…？

可愛い散歩拒否の光景には、「『行きませんけどなにか？』みたいなすまし顔がいいｗ」「『おじいちゃんがいいの』って反応かわいいですねｗ」と反響が寄せられることに。投稿は再生回数5万回を突破して、笑顔を届けています。

【動画：90歳のおじいちゃんのことが大好きな犬→お散歩に行きたいのに、離れようとせず…『駄々をこねてしまう光景』】

わんちゃんとお散歩に行こうと思ったものの…

お散歩は、わんちゃんに欠かせない日課の一つ。しかし、時にはお散歩よりも優先したくなってしまうこともあるようで…？

TikTokアカウント『人間観察中の犬』で、そんなお散歩拒否をするわんちゃんの姿が投稿され話題となっています。

その日、ポメラニアンのわんちゃんをお散歩に連れて行こうと思っていた飼い主さん。しかし外に出ると、そこにはわんちゃんを誘惑する存在が待っていたそう。それは…わんちゃんが大好きなおじいちゃん！

おじいちゃんを見たわんちゃんは、おじいちゃんと一緒にいたくなってしまったのか、その場から動かなくなってしまったのでした。

おじいちゃんにべったりなわんちゃん

おじいちゃんの姿を見かけたわんちゃんは、二本足で立ち上がり、おじいちゃんの膝にすっぽりと体をうずめていたそう。その姿からは、おじいちゃんから離れたくないという強い意志が伝わってきます。

しかし、飼い主さんにもお散歩ができる時間は限られています。何とかお散歩を再開しようと声をかけてみるものの、わんちゃんは飼い主さんの声を聞き流しているのか、おじいちゃんに背中を預けたまま動こうとしなかったとのこと。

そんな可愛らしい姿に、おじいちゃんは思わず笑顔に。一方、そんなわんちゃんの姿を見て、飼い主さんは少し困った顔になってしまうのでした。

たくさん甘えさせてくれるおじいちゃん

そんなおじいちゃんっ子なわんちゃんは、おうちの中でもたくさんおじいちゃんに甘えているのだそう。

ある日は、コップを持ったおじいちゃんの後ろを尻尾を振りながらトコトコと追いかけていたわんちゃん。どうやらわんちゃんは、コップの中に入っているお水をおじいちゃんに飲ませてもらいたいご様子。

おじいちゃんがコップをわんちゃんの近くに持っていくと、わんちゃんはコップに顔を近づけて、美味しそうにコクコクとお水を飲み始めたといいます。

そんな可愛らしいわんちゃんの姿を見て、おじいちゃんも思わずニコニコ笑顔に。わんちゃんとおじいちゃんの何気ない日常のひとコマが、たくさんの人に笑顔を届けてくれるのでした。

おじいちゃんと離れたくなくて散歩拒否をしてしまうわんちゃんの光景には、「犬は優しくて可愛がってくれる人わかるもんね」「おじいおばあちゃん家から帰りたくない時の子どもみたいｗ」「おじいちゃんにめりこんでるｗ」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『人間観察中の犬』では、そんなわんちゃんと家族たちの賑やかで楽しさいっぱいの日々が綴られていますよ。

わんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「人間観察中の犬」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。