子煩悩なわんこのワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万8000回再生を突破し、「なんて頼もしいわんこなの」「まるでベビーシッターさんですね」「母性をくすぐられるのかな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの泣き声を聞いた『目が見えない大型犬』→一生懸命に心配して…あまりにも尊い光景】

赤ちゃんの泣き声を聞いて…

TikTokアカウント「1chan0207」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『ベル』ちゃんの日常を紹介しています。現在は、病気の影響で目が見えないというベルちゃん。それでも元気いっぱい過ごしているといいます。今回は、赤ちゃんとの一幕を投稿したそう。

ベルちゃんは、赤ちゃんの泣き声が聞こえると、慌てた様子で近づいて行くといいます。目は見えないものの、ニオイを辿って赤ちゃんのベッドへ。そして、クンクンとニオイを嗅いで、赤ちゃんの様子を確認するのだそうです。

ベビーシッターのような姿に感嘆

なんとか赤ちゃんを宥めたいベルちゃんですが、どうしたら泣き止むのか分かりません。そのため、ベッドの周りをウロウロしながら心配そうな表情を浮かべていたといいます。一生懸命になんとかしようとする姿が、健気で愛おしい…♡

ときには、赤ちゃんがジタバタした手が当たってしまうことも。それでも、ベルちゃんは赤ちゃんに寄り添おうと必死になるそうです。もともと優しくて穏やかな性格のベルちゃんですが、赤ちゃんと出会って「守ってあげなきゃ」という気持ちが膨らんだのかもしれませんね。ベルちゃんがいれば、赤ちゃんもスクスク成長することでしょう！

この投稿には「優しいお顔で泣けてきた」「健気でかわいいなぁ」「赤ちゃんへの愛の深さが尊い…」などの温かなコメントが寄せられています。

赤ちゃんとの出会い

ベルちゃんは、赤ちゃんと初めて会ったときから優しさを見せていたそうです。ソロリソロリと赤ちゃんに近づき、尻尾を振りながらニオイを嗅いでいたといいます。ニオイを嗅ぐと、小さくて弱い存在だということが分かったのでしょう。

それから、ベビーベッドの下に腰を下ろして寛ぐ姿がたびたび見られるようになったとか。その光景は、まるで優秀なベビーシッターのよう…。赤ちゃんを見つめる優しい表情からは、ベルちゃんの思いやりが伝わってくるのでした♡

ベルちゃんの微笑ましい姿は、TikTokアカウント「1chan0207」の他の投稿からチェックすることができます。気になる方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1chan0207」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。