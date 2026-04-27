新潟市西蒲区出身でニューヨークを拠点に活動する画家・遠藤信さんの企画展が弥彦村で始まりました。



弥彦の丘美術館で開かれている『エンジン音の精密描写 遠藤 信 展』。先週、関係者が出席してオープニングセレモニーが開かれました。遠藤さんは、全米やヨーロッパで開かれるイベントでライブペイントなどを行い、筆を使わず墨と割り箸で迫力のオートバイを描きます。



会場に展示されている19作品は、すべて初公開。オートバイに関連する人物を描いた作品もあります。



■画家 遠藤信さん

「絵描きは好きなものを描くんだと思う。興味があるものなどが対象になる。」



この企画展は、5月31日(日)まで弥彦の丘美術館で開かれます。