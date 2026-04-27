墨と割り箸で迫力のオートバイを描く 弥彦村で遠藤信さんの企画展 19作品すべて初公開【新潟】
新潟市西蒲区出身でニューヨークを拠点に活動する画家・遠藤信さんの企画展が弥彦村で始まりました。
弥彦の丘美術館で開かれている『エンジン音の精密描写 遠藤 信 展』。先週、関係者が出席してオープニングセレモニーが開かれました。遠藤さんは、全米やヨーロッパで開かれるイベントでライブペイントなどを行い、筆を使わず墨と割り箸で迫力のオートバイを描きます。
会場に展示されている19作品は、すべて初公開。オートバイに関連する人物を描いた作品もあります。
■画家 遠藤信さん
「絵描きは好きなものを描くんだと思う。興味があるものなどが対象になる。」
この企画展は、5月31日(日)まで弥彦の丘美術館で開かれます。
弥彦の丘美術館で開かれている『エンジン音の精密描写 遠藤 信 展』。先週、関係者が出席してオープニングセレモニーが開かれました。遠藤さんは、全米やヨーロッパで開かれるイベントでライブペイントなどを行い、筆を使わず墨と割り箸で迫力のオートバイを描きます。
会場に展示されている19作品は、すべて初公開。オートバイに関連する人物を描いた作品もあります。
■画家 遠藤信さん
「絵描きは好きなものを描くんだと思う。興味があるものなどが対象になる。」
この企画展は、5月31日(日)まで弥彦の丘美術館で開かれます。