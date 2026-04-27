第７１回京王杯スプリングカップ・Ｇ２（１着馬に安田記念優先出走権）は５月２日、東京競馬場の芝１４００メートルで行われる。

１勝クラスから目下３連勝でオープン入りを果たしたダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）が中心。重賞は３歳春のスプリングステークス以来となるが、当時は道悪馬場で自慢の切れ味を発揮できなかった。初の７ハロン戦となるが、前走も道中で力みながらの追走だっただけに対応は可能。スタートを決め、４戦４勝と無敗の東京で末脚を爆発させる。

前走の高松宮記念は１６着と崩れたララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）だが、初めての６ハロン戦がＧ１だったことを考えれば度外視できる。全４勝を挙げ、２走前の阪急杯でも２着がある７ハロンに戻れば巻き返しは十分ある。

昨年の毎日杯覇者のファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）も素質は高い。初の６ハロンだった前走のオーシャンステークスは最内枠が災いし、動ききれなかった。雄大なフットワークがフルに生かせる東京替わりで一変があっても驚けない。

重賞２勝馬カンチェンジュンガ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）の決め脚も脅威だ。前走の阪急杯は大外枠から外、外を回らされる厳しい競馬で１５着は致し方なし。１週前の栗東・坂路で自己ベストタイをマークと、順調に仕上がりも進み、一発ムードが漂う。