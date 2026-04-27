一般社団法人 いびき無呼吸改善協会は２７日、睡眠時無呼吸症候群と診断された経験のある１１７名を対象に「日常生活への影響」に関する調査結果を公表した。その結果、診断を受ける前から日中に強い眠気を感じていたという当事者は約９割にのぼり、仕事のパフォーマンス低下やミスの増加、さらには「日常生活がつらい」と感じるほど深刻な影響を受けていた実態が浮き彫りになった。

睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）は、睡眠中に何度も呼吸が止まり、深い睡眠が妨げられる病気。本人は眠っているつもりでも脳や身体が十分に休まっていないため、日中に耐えがたい眠気に襲われることが少なくない。しかし、その眠気が「病気」によるものだと気づかず、気合不足や疲れのせいだと自分を責めてしまうケースも多く見受けられる。ＳＡＳが単なる睡眠トラブルに留まらず、社会生活や安全にどれほどの影響を及ぼしているのか、当事者の声を通じ、その実態を明らかにすべくこの調査を実施した。

【Ｑ１ 診断前、日中に強い眠気を感じたことはあるか？】

ときどきあった：５９.８％

よくあった：３０.８％

あまりなかった：６.８％

ほとんどなかった：２.６％

と、 合計で９０％以上の方が、診断前から異常な眠気を感じていた。睡眠時間を確保していても解消されない眠気が、ＡＳＡの代表的なサインであることが裏付けられている。

【Ｑ２ どのような場面で眠気を感じたか？】

仕事中（会議・デスクワークなど）：２７.８％

食後：１８.８％

テレビや動画を見ているとき：１４.４％

電車・バスなど移動中：１１.９％

運転中：７.９％

その他：１９.２％

と、集中すべき「仕事中」の眠気が最も多く、パフォーマンスへの直接的な悪影響が懸念される。また、「運転中」に眠気を感じるという回答も一定数あり、安全面でのリスクも浮き彫りとなった。

【Ｑ３ その眠気は生活にどのような影響を与えていたか？】

仕事や学業の集中力が続かなかった：３１.９％

日常生活がつらいと感じた：１７.６％

ミスが増えたと感じた：１３.０％

周囲から注意・指摘を受けた：１０.６％

気分の落ち込み・イライラがあった：８.８％

その他：１８.１％

と、 集中力の欠如やミスの増加だけでなく、約２割の方が「日常生活がつらい」と感じていました。精神的な落ち込みやイライラなど、メンタル面への影響も無視できない状況が明らかとなった。