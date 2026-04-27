◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手は12試合60打席ぶりの6号本塁打を記録しました。

大谷選手はカブス先発の今永昇太投手に対して初回の第1打席に四球を勝ち取ると、2回の第2打席と5回の第3打席にヒットを放ちます。今永投手降板後の7回、先頭で打席が回った大谷選手は初球のシンカーをとらえ、レフトスタンドへ運ぶ6号ソロを放ちました。3打数3安打、1本塁打、1四球、1盗塁と躍動し、チームの連勝に貢献しました。

試合後、ロバーツ監督は大谷選手のプレーを振り返り、「翔平にとってとても良い日になった。このシリーズ全体で出塁し、四球も選び良かった。今日は向かい風の中で広い方向（左中間最深部）にホームランを打ち、左（今永投手）対左でも二塁打を打った。左打者の場合、左投手との対戦が調子を取り戻すきっかけになることもある。昨日も今日も良かったし、シリーズ全体としても素晴らしかった」と高く評価しました。

さらに「数日前に話したとき、構えが少しズレていたと言っていて、それを自分で修正できていた」と大谷選手とのやりとりを明かしたロバーツ監督。「この数日間は打球の質がとても良く、球の見極めも良く、正しい球に手を出せている」と続けました。

大谷選手が自身の感覚を取り戻した要因を問われると、ロバーツ監督は「やはり構えだね。方向性が良くなり、全体的に整ってきたと思う」と分析しました。