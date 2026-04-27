フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国とイランの緊張関係に端を発した石油エネルギー問題について語った。

エネルギー問題は、飛行機の燃料代上昇を引き起こしている。ゴールデンウイークの話題から「イランの問題があるからさ、燃料費がどうなるか分からない。簡単に海外へ行ってって、燃料費取られたりする可能性があるから。なかなか難しい」と切り出した。

「イランがね、アメリカ、イスラエルとね、うまく片付いてくれないと、これから国際線だけではなく、国内線もどんどん値段が上がっていくんじゃないかなって」と語った。

さらに「何せ北海道から全国各地へコンサート行ってる私としてはね、高いんだ、飛行機の値段って。普通に考えても高いんだ。これがさらに高くなると思ったらね、ちょっと思うな」と続けた。

松山は現在、春のコンサートツアーを全国で展開中。松山の全国ツアーにはマネジャー2人が帯同するとう。「余りにも高くなったら」と前置きした上で、マネジャーの帯同を減らす構想を披露。「俺1人で行くわと。そんな風にもなっていく…そんなことはないと思うけどな。それぐらい高くなるしれかもませんからね」と語った。

生放送は札幌市のSTVラジオで行われた。