元日向坂46メンバー、ミニスカショットに絶賛の声「美脚が眩しい」「可愛いが渋滞してる」
【モデルプレス＝2026/04/27】元日向坂46の東村芽依が4月25日、自身のInstagramを更新。バルーンスカートを取り入れたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元日向坂「ふわふわスカートが天使みたい」美脚輝くミニスカコーデ
東村は「アサイー好きすぎ」とコメントし、カフェを訪れた際の写真を複数枚投稿。ボリューム感のある白いバルーンスカートに同系色のトレーナーを合わせた、ワントーンコーディネートを披露した。鏡越しの自撮りショットでは、ミニ丈のボトムスから美しい脚がちらりとのぞいている。
この投稿には「今日もスタイル良すぎ」「ふわふわスカートが天使みたい」「可愛すぎて癒される」「美脚が眩しい」「春コーデ似合う」「可愛いが渋滞してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂「ふわふわスカートが天使みたい」美脚輝くミニスカコーデ
◆東村芽依、ミニスカ姿で美脚ちらり
東村は「アサイー好きすぎ」とコメントし、カフェを訪れた際の写真を複数枚投稿。ボリューム感のある白いバルーンスカートに同系色のトレーナーを合わせた、ワントーンコーディネートを披露した。鏡越しの自撮りショットでは、ミニ丈のボトムスから美しい脚がちらりとのぞいている。
◆東村芽依の投稿に反響
この投稿には「今日もスタイル良すぎ」「ふわふわスカートが天使みたい」「可愛すぎて癒される」「美脚が眩しい」「春コーデ似合う」「可愛いが渋滞してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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