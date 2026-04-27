NiziU、初ベスト『Portfolio』リリース決定 豪華特典付き各形態の内容公開 最新ビジュアルも
NiziUの初となるベストアルバム『Portfolio』が7月1日にリリースされることが決定した。あわせて公開された最新ビジュアルでは、6年目を迎え、洗練されたスタイリッシュな姿を披露している。
【動画】貴重なオフショットも！西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV
2020年にオーディション企画『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でもその“多幸感”あふれるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。初ベストは、今もなお進化を続けるNiziUがこれまで築いてきた歩みを記した作品となる。ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録する。
“ギフトボックス”をコンセプトにした完全生産限定盤には、これまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したBlu-rayに加え、ネックストラップやミニCDキーホルダーなどの豪華グッズ、特別なフォトカードセットなどが付属する。初回生産限定盤には、成長したNiziUのビジュアルを存分に楽しめるフォトブックレットに加え、デイリーコーデのトレーディングカードや証明写真風フォトカードもランダムで封入される。
NiziU OFFICIAL FANCLUB会員限定のWithU盤は、LPサイズジャケットに加え、ユニット曲を収録した2CDの構成となる。さらに、CDでしか聴けないメンバーによるボイスメッセージ「From NiziU」も独占収録される。
6月6日、7日に京セラドーム大阪、6月13日、14日に東京ドームで約3年半ぶりとなるドーム公演『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』も開催することが決定している。
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2020年にオーディション企画『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でもその“多幸感”あふれるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。初ベストは、今もなお進化を続けるNiziUがこれまで築いてきた歩みを記した作品となる。ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録する。
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