◇ナ・リーグ パドレス7−12ダイヤモンドバックス（2026年4月26日 メキシコシティ）

パドレスは26日（日本時間27日）、韓国出身の宋成文（ソン・ソンムン）内野手（29）のメジャー昇格を発表。同日のダイヤモンドバックス戦で代走でメジャー初出場した。

7−8の8回2死から、カンプサノが敵失で出塁し二塁に進むと、ソン・ソンムンは代走で出場。相手の暴投で三塁まで進んだが、生還はならなかった。その後、フェルミンがソンの打順に捕手として入り、メジャー初打席はお預けとなった。パドレスも敗れ、ナ・リーグ西地区で勝利したドジャースが首位に返り咲き、2位に転落した。

ソン・ソンムンはオフに韓国プロ野球・キウムからポスティングシステムを使って、4年総額1500万ドル（約23億5000万円）でパドレスに加入。ただ、自主トレーニング期間中の今年1月に脇腹を負傷し出遅れ、開幕は負傷者リスト（IL）入りで迎え、その後も傘下3Aでの調整が続いた。

3Aでは20試合に出場し、打率・293、0本塁打、12打点。開幕から約1カ月で待望のメジャー初昇格を勝ち取った。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「打席に立つことはなかったものの、メジャーリーグのユニホームに袖を通しグラウンドに足を踏み入れたことで、意味のある一日を過ごした」とソン・ソンムンのメジャー昇格を報じた。

ただ、今回のダイヤモンドバックスとの2連戦は海外シリーズとしてメキシコで開催されたため、通常の26人に1人加えた27人の登録が認められていることからメジャー昇格が叶った背景もある。

パドレスは27日（同28日）から本拠ペトコ・パークに戻り、カブスと3連戦を行う。1日でマイナー出戻りか、それともメジャー残留か。球団がどのような対応を取るのか、注目だ。