共働きで走り抜けた現役時代を経て、定年後の「自分へのご褒美」として日本一周の旅を強行した男性。300万円をかけてフルリフォームした車で旅を始めますが、思いもよらぬ結果に。わずか3県で逃げるように自宅へ引き返した理由とは。

定年後の夢は、車で日本一周

「定年後は、この車で日本中を自由に旅するんだ」

長年勤め上げた会社を定年退職したヒロユキさん（仮名／60歳）は、眩しい太陽の下、ピカピカのワンボックスカーを前に宣言しました。現役時代は夫婦共働きで、がむしゃらに働いてきた日々。娘も独立し、ようやく手に入れた「自分だけの自由時間」に、彼の胸は高鳴っていました。

しかし、妻・レイコさん（仮名／60歳）の反応は冷ややかなものでした。

「私は車中泊なんて絶対にイヤ。一人で行ってきて」

共働きで互いを尊重してきた二人は、いまや「お茶飲み友達」のような、ほどよい距離感の熟年夫婦。ヒロユキさんはその言葉を「一人の自由を楽しめるチャンス」と前向きに捉え、300万円かけて内装をフルリフォームした愛車とともに、意気揚々と自宅を出発したのです。

「自由」という名の孤独と、身体の異変

旅の始まりは、まるでYouTubeで見た「バンライフ」そのものでした。静岡県の道の駅で富士山を眺めながらコーヒーを淹れ、車内に施されたこだわりの無垢材の香りに包まれる。ヒロユキさんは、レイコさんに「最高の自由だ！ もう家には帰りたくないよ」と、景色のいい写真を添えてLINEを送りました。

しかし、最初こそワクワクとした気持ちで気がつかなかったものの、60歳の身体は静かに悲鳴を上げはじめていました。

最初の異変は、2県目の愛知県に入った夜。

「……眠れない」

豪華な内装を施したとはいえ、車内は深夜になると冷え込み、どこからか入り込む外気と外の音が耳に触ります。どれだけ寝床を平らに整えても、家の布団とは違う「硬さ」が、じわじわと腰を蝕んでいきました。

強がりのLINEと、3県目の限界

三重県に入るころには、ヒロユキさんの腰痛は深刻なレベルに達していました。朝、車から降りるたびに「ウッ」と声が漏れ、ゆっくりとした動作でなければ靴下も履けない。夜中に何度も目が覚め、浅い眠りのまま迎える朝。鏡に映る自分の顔は、「自由を満喫する男」ではなく、ただひどく疲れ果てた老人でした。

それでも、レイコさんには本当のことが言えません。

「今日は伊勢志摩の海をみてる。贅沢な時間だよ。レイコも来ればよかったのに（笑）」

そんなLINEを送りながら、彼がスマホで検索していたのは伊勢神宮の観光スポットではなく、「腰痛 速攻 治す」「近くのビジネスホテル」でした。

豪華なウッドパネルの内装よりも、ただの真っ平らなベッドが欲しい。LEDのお洒落な照明よりも、暗闇の中で響く救急車のサイレンがない静かさが欲しい――。3県を回ったところで、ヒロユキさんはついに限界を迎えました。理想の旅は、身体の衰えという現実にあっけなく敗北したのです。

60代の理想と身体のギャップ

ヒロユキさんのように、定年後のアクティブな活動を夢見る人は多いですが、公的なデータは「身体の現実」をシビアに物語っています。

厚生労働省『令和4年（2022年）国民生活基礎調査』の「有訴者率（病気やけがなどで自覚症状のある者の割合）」によれば、65歳以上の高齢者において「腰痛」は男女ともにワースト1位となっています。人口1,000人あたりの有訴者数は男性（65歳以上）が88.0（約8.8％）、女性（65歳以上）は113.8（約11.4％）。全世代の平均と比較しても、65歳を境に急激に上昇します。特に環境の変化に敏感なシニア世代にとって、車中泊のような「慣れない姿勢での睡眠」は、この潜在的なリスクを顕在化させ、症状を悪化させてしまうのではないでしょうか。

内閣府『高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査（令和5年度）』をみても、健康に関する悩みのなかで「不眠・睡眠の質の低下」を挙げた人の割合は、60歳以上の層で26.4％（約4人に1人）にのぼります。

ヒロユキさんのように「場所が変わると眠れない」という症状は、加齢による自律神経の調整能力の低下と密接に関係しています。

「ただいま」という、最高の贅沢

出発からわずか1週間。ヒロユキさんの車は、予定より大幅に早く自宅のガレージに滑り込みました。

「あら、どうしたの？ 日本一周は？」

驚くレイコさんに、ヒロユキさんは苦笑いしながら答えました。

「いや……静岡も愛知も三重も、もう十分満喫したから。やっぱり、家が一番だなと思って」

その晩、ヒロユキさんはレイコが淹れてくれた熱いお茶を飲み、慣れ親しんだ綿の布団に身を沈めました。腰を優しく包み込む布団の柔らかさと、静かな寝室。

「ああ……これだ……」

300万円かけた豪華なキャンピングカーよりも、何十年も使い古したこの四畳半の寝室こそが、自分にとっての「天国」であったことに、彼はようやく気づいたのです。自由とは、どこか遠くへ行くことではなく、無理をせず、自分らしくいられる場所をいつでも持っていること。翌朝、久しぶりに深く眠れたヒロユキさんの腰の痛みは、和らいでいました。